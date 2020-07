A Persiceto tanti eventi fino a domenica con “Estate in Piazza”

A Persiceto prende il via una nuova settimana estiva piena di allegria, cultura e divertimento con le serate di “Estate in Piazza”: in programma incontri e spettacoli per bambini e adulti, proiezioni, feste, visite guidate.

Martedì 28 luglio alle ore 18 presso il parco delle Piscine, via Castelfranco 16/b, riprendono gli irresistibili spettacoli per bambini del “#Restiamoagallatour”, promosso da Wanda Circus in collaborazione con altri artisti e associazioni del mondo circense, con “Musica al metro con fiaba a sorpresa e bolle di sapone” a cura di Wanda che racconterà la fiaba “Giovannin senza paura”; a seguire, mercoledì 29 luglio si terrà lo spettacolo di fachirismo comico a cura di Mr. Maraviglia adatto a un pubblico di tutte le età, giovedì 30 luglio in programma “Il Circo dei colori” con le divertenti esibizioni circensi a cura di Lela e venerdì 31 luglio l’imperdibile serata di chiusura “Festa finale: a tal dig!”, che per l’occasione proporrà lo spettacolo di ben tre circensi e giocolieri che hanno animato la rassegna, Wanda, Mr Maraviglia e Ale. Prenotazioni su www.wandacircus.com o tramite WhatsApp al 345.2262980.

Lo stesso giorno alle ore 21 presso il Chiostro di San Francesco, piazza Carducci 9, si inizia con un doppio e irrinunciabile appuntamento per gli amanti della lettura a conclusione della 15ª edizione di “Fili di parole”, rassegna di letture e musica a cura della Biblioteca comunale “G.C. Croce”: Andrea Marzocchi presenterà il suo libro “E fuori vennero i lupi” (AUGH! Edizioni) con interventi di Andrea Cotti e Andrea Cortesi e l’accompagnamento musicale di Emanuele Cananzi. Il libro è un thriller psicologico e introspettivo che ha come protagonista Michele Cattabriga, il quale dopo una cena di tensioni con Marta, la donna che ama, si risveglia imprigionato nel seminterrato della loro abitazione e dovrà dirimere l’enigma della sua prigionia riportando alla luce i ricordi del proprio passato, tra cui la sua storia d’amore, con Marta costruita attorno a un segreto; a seguire, si terrà il grande evento di chiusura dell’iniziativa “Sangio Legge… e racconta i suoi libri del ”, promossa dalla Biblioteca Comunale “G.C. Croce” in collaborazione con l’associazione culturale BibliotechiAmo, per ringraziare tutti coloro che hanno partecipato e contribuito a questa iniziativa di promozione della cultura nella comunità persicetana, condividendo video in cui hanno aperto le porte dei loro mondi letterari.

Mercoledì 29 luglio alle ore 18 il Chiostro di San Francesco ospiterà la lettura per bambini “Storia di un cane che insegnò ad un bambino la fedeltà” a cura di FantaTeatro, nell’ambito nell’ambito della rassegna “Caro Sepúlveda”, che ripropone i grandi classici del celebre scrittore cileno.

Dalla stessa ora sempre mercoledì 29 luglio, le vie e le piazze del Centro storico di San Matteo della Decima saranno animate fino a tarda sera dall’ormai consueto “Villaggio Vintage”, mercatino del riuso con espositori, punti ristoro, apertura di bar e negozi con musica e intrattenimenti, a cura dell’associazione Commercianti Decima.

Giovedì 30 luglio alle ore 20.45 ritrovo in piazza del Popolo davanti al Teatro Comunale per partire nella visita guidata “Persiceto a luci rosse”, che fa parte del programma di suggestivi e affascinanti tour tematici per le strade e i monumenti di Persiceto a cura dell’Associazione Comete. La partecipazione è gratuita e limitata a un massimo di 20 partecipanti con prenotazione obbligatoria. Per informazioni: tel. 366.7174987, miriam.forni2013@gmail.com

Alle ore 21.15 in piazza 5 Aprile a Decima, lo schermo si illumina per la prima proiezione settimanale della rassegna cinematografica, il film d’animazione islandese per bambini “Ploi” di Árni Ásgeirsson e Gunnar Karlsson: un viaggio educativo e formativo in compagnia di Ploi, un tenero pulcino di piviere che ha paura a spiccare il volo, per questo, quando la sua famiglia e i suoi compagni migrano verso il caldo, non trova il coraggio di raggiungerli e comincia un viaggio a piedi, lungo tutto l’inverno, aiutato dalla pernice Giron, che lo protegge, ma anche minacciato costantemente dalla fame e dall’astuzia del falco Shadow, che gli ha già portato via suo padre e ora mira diritto a lui.

Sempre alle ore 21.15 presso il Chiostro di San Francesco la sezione “Fellini100: sogni di provincia”, proporrà un altro imperdibile appuntamento per gli amanti del cinema. Il Comune, in collaborazione con cinema Giada e Fondazione Cineteca di Bologna, ha voluto celebrare Federico Fellini in occasione del centenario dalla sua nascita, con la riproposizione sul grande schermo dei suoi film più famosi. Giovedì sarà la volta dell’immortale e iconico classico “La dolce vita”, film del 1960 con Marcello Mastroianni e Anita Ekberg, che ha riscritto i canoni della settima arte ed è tutt’oggi fonte di ispirazione per i registi di tutto il mondo: la trama segue la vita quotidiana del giornalista di cronaca scandalistica Marcello Rubini; lo vediamo muoversi nel suo lavoro, spesso insieme ai paparazzi, e nella sua vita mondana, soprattutto notturna; in giro per i night club di via Veneto o alle feste fuori città, come nei salotti intellettuali, seduce e si fa sedurre da donne bellissime e sensuali, che si muovono con eleganza sinuosa, ha ambizioni da scrittore, ma, tra l’indolenza e il senso d’inadeguatezza che lo pervadono, sa che non riuscirà a essere fedele ai suoi sogni.

Sabato 1° agosto alle ore 21 appuntamento in piazza 5 aprile con “La sgnèra Cattareina e el fiacerésta”, divertente commedia dialettale a cura dell’Associazione Fricandò, interpretata da Cristina Testoni e Lorenzo Caligola con i testi in dialetto di Maria Rosa Damiani, che narra le svariate vicende della sgnèra Cattareina, personaggio creato del noto commediografo bolognese Alfredo Testoni. Info e prenotazioni al numero 334.1035195 o all’indirizzo mail arcidecima.cultura@libero.it.

Alle ore 21.15 in piazza del Popolo un altro film che farà divertire i bambini e tutta la famiglia, “Le avventure acquatiche di Steve Zissou”, pellicola trascinante e irresistibile del 2004 diretta dal regista di culto Wes Anderson e interpretata tra gli altri da Owen Wilson, Bill Murray e Cate Blanchett: il protagonista del titolo, Steve Zissou, è un ricercatore-regista di documentari marini che dal giorno in cui il suo migliore amico viene divorato da uno squalo giaguaro, ingaggia una spedizione per dare la caccia all’animale; i suoi compagni di viaggio sono la moglie, il figlio, una giornalista incinta, la ciurma e un bestiario di animaletti fantastici.

Domenica 2 agosto alle ore 21.15 in piazza del Popolo arriva la magia degli artisti di strada con uno spettacolo di imperdibili acrobazie aeree a cura di Pink Mary, acrobata che in uno spazio aereo disegnato a “U” si esibirà in virtuosismi a terra e in aria con tutta la sua carica sensuale, divertente e dissacrante. esibizione fa parte della rassegna “Fellini100: sogni di provincia”, che oltre alle proiezioni cinematografiche propone un ciclo di spettacoli di artisti di strada dedicati al Maestro del cinema nel centro storico di Persiceto.

Le rassegne “Caro Sepúlveda” e “Fellini100: sogni di provincia” fanno parte di Bologna Estate 2020, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città Metropolitana di Bologna – Destinazione Turistica.

Tutti gli eventi del cartellone “Estate in piazza” sono a ingresso gratuito. In base alle disposizioni in vigore per il contenimento del Covid-19, la capienza di ogni singolo appuntamento è limitata e prevede posti distanziati, numerati e pre-assegnati tramite prenotazione obbligatoria. In base alla normativa vigente tutti gli spettatori devono indossare la mascherina dall’ingresso fino al raggiungimento del posto e quando si spostano, incluso il momento del deflusso al termine dell’evento.

La prenotazione per le rassegne “Caro Sepúlveda”, “Fellini100” e per le proiezioni cinematografiche va effettuata presso la biglietteria del Teatro Comunale, in corso Italia 72, aperta dalle ore 10 alle 12 nelle giornate 15 e 18 luglio, telefonando ai numeri 051.825022 o 348.0853889, scrivendo all’indirizzo mail biglietteriateatro@comunepersiceto.it oppure sul portale Eventbrite. In caso di disponibilità di posti è possibile prenotare sul posto la sera dello spettacolo fino alle 20.15. In piazza del Popolo e in piazza 5 Aprile la capienza massima è di 60 persone, nel Chiostro di San Francesco di 40 persone.

Il programma potrà subire variazioni per cause di forza maggiore; in caso di pioggia o maltempo gli eventi verranno rinviati a data da destinarsi.

Per ulteriori informazioni contattare l’Urp del Comune al numero verde 800.069678 o consultare il sito www.comunepersiceto.it.

