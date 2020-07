Al via il programma per universitari per incontrare mentor internazionali

Accompagnare giovani talenti che si stanno formando o sono al primo stadio di carriera nell’ambito della ricerca, nello sviluppo e nella valorizzazione del proprio progetto professionale in un contesto internazionale. È l’obiettivo del progetto Mentorship ER, promosso da ART-ER e gestito con il supporto di Lead the Future.

All’iniziativa possono partecipare studenti o dottorandi attivi presso enti universitari e di ricerca emiliano-romagnoli, in ambito STEM, interessati a entrare in contatto, in prossimità di scelte accademiche o lavorative importanti, con figure professionali di maggiore seniority nel loro settore.

I beneficiari, selezionati da Lead the Future, potranno seguire gratuitamente un percorso di mentorship a distanza: sulla base del loro profilo i Mentee verranno abbinati con un Mentor individuato a partire da tematiche di comune interesse.

L’obiettivo è quello di supportare gli studenti nella pianificazione del loro percorso/carriera, universitario e professionale.

Il programma

I candidati possono candidarsi in due momenti: il primo entro il 1° Agosto e, a seguire, entro il 1° settembre.

Il suggerimento è di candidarsi entro il 1° agosto poiché i posti riservati dal programma si satureranno al raggiungimento del numero stabilito.

Per presentare l’iniziativa e rispondere alle eventuali domande, è in programma un webinar il 16 luglio dalle 17 alle 18.

Per partecipare è necessario collegarsi qualche minuto prima al link google meet



Per informazioni:

Stefania Greco

email: stefania.greco@art-er.it

Tel: 348 4771756

