Anzola: iscrizione ai servizi scolastici comunali a.s. 2020-2021

Ricordiamo che entro il 31/07/2020 è possibile effettuare le iscrizioni ai servizi integrativi scolastici e richiedere la riduzione delle rette per l’a.s. 2020-2021.

Le domande di mensa, trasporto e prolungamento si presentano esclusivamente accedendo alla pagina dei servizi on-line del sito www.comune.anzoladellemilia.bo.it, previa registrazione a Spid.

Le richiesta di mensa e trasporto rimangono valide per l’intero ciclo scolastico, salvo espressa rinuncia. Al contrario, le domande di anticipo e posticipo dell’orario scolastico e le richieste di riduzione retta devono essere presentate ogni anno sempre con modalità on-line.

Per quanto riguarda la determinazione della retta ricordiamo che è necessario presentare domanda ogni anno sempre entro il 31.07.2020, perchè altrimenti si verrà collocati in retta massima.

Le modalità di organizzazione del servizio di prolungamento orario potranno subire mutamenti in relazione alle Direttive Regionali in vigore in materia COVID-19, le quali potrebbero pregiudicare il numero dei posti disponibili.

Per approfondimenti:

http://www.comune.anzoladellemilia.bo.it/Avvisi-e-Comunicazioni/Iscrizione-ai-servizi-scolastici-comunali-A.S.-2020-2021

dalla pagina FB del Comune di Anzola