Bernini (FI): “Maltempo e nubifragi, ora serve normativa organica per la prevenzione dei danni”

Un grazie speciale ai Carabinieri di Borgo Panigale e ai Vigili del Fuoco intervenuti questa notte in una operazione di salvataggio in una zona della Valsamoggia colpita da un violento nubifragio. Le acque del “Rio La Fossetta” sono straripate costringendo la popolazione a valle a rifugiarsi ai piani alti delle proprie case: due bambini sono stati portati al sicuro dai Vigili del Fuoco allertati dalla madre che temeva per l’incolumità dei figli. Il maltempo degli ultimi di giorni, le grandinate nel reggiano, le forti raffiche di vento nel ferrarese, i nubifragi nel bolognese, dicono chiaramente che questi eventi non hanno più a che fare con l’eccezionalità e che dunque bisogna essere sempre più preparati nel fronteggiarli con tempestività. E, se nell’emergenza per fortuna gli interventi sono rapidi, sul fronte della prevenzione dei danni ancora molto resta da fare. Occorre una normativa organica che consenta con maggior facilità la dichiarazione di stato di calamità e il risarcimento dei danni soprattutto alle coltivazioni agricole, oltre a un intervento serio per la manutenzione costante degli argini di fiumi e rii che deve valorizzare tutti i soggetti preposti, pubblici e privati. Non possiamo più assistere a pericolose esondazioni che possono e devono essere evitate.

Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia