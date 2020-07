Bocce: incontro tra la Federazione Bocce e la Regione Emilia-Romagna

Martedì 14 luglio il Vice Presidente della Bocciofila Persicetana Francesco Furlani, in qualità di Presidente della Cooperativa Emilia-Romagna e Veneto FIB, assieme a Maurizio Andreoli (Consigliere Federale e Commissario FIB Comitato Regionale Emilia Romagna), hanno incontrato Giammaria Manghi (capo segreteria politica del Presidente Stefano Bonaccini in materia di sport) e Francesca Marchetti (Presidente della Commissione Cultura, Scuola, Formazione, Lavoro, Sport e Legalità della Regione Emilia-Romagna). L’obiettivo dell’incontro è stato quello di presentare la Federazione ai vertici regionali in ambito sportivo attraverso i numeri più rappresentativi della nostra disciplina in Emilia-Romagna: ben 123 impianti sportivi e ben 4.780 tesserati con un’attività di tutto rispetto. Solo nell’annata sportiva 2019 si sono realizzate sul nostro territorio regionale 87 manifestazioni provinciali, 145 regionali, 33 nazionali e 2 internazionali. Molteplici gli argomenti di conversazione:-l’impegno della Federazione nazionale e regionale nella promozione e crescita del settore giovanile anche grazie a collaborazioni con il Ministero dell’istruzione università e ricerca (MIUR), CONI e CIP Emilia-Romagna;- la forte valenza dei principi fondanti la nostra disciplina quali la socializzazione, la collaborazione, l’inclusione e l’integrazione;- i C.A.B. (Centri di avviamento bocce) riguardanti quelle società che realizzano attività promozionale, pre-agonistica e agonistica in modo completo ed inclusivo nel settore giovanile, femminile e paralimpico.Per ultimo, ma non per importanza, è stato rimarcato il forte impegno che le nostre società, attraverso la guida federale, stanno mettendo in campo a sostegno dell’attività rivolta verso le persone diversamente abili.In pochi anni il numero dei tesserati paralimpici è passato da 30 tesserati a 1.300 (con 201 nella nostra regione).L’incontro si è concluso con un grande apprezzamento espresso sia da Giammaria Manghi che da Francesca Marchetti i quali hanno sottolineato la vicinanza ed il sostegno della Regione Emilia-Romagna al mondo delle bocce.

Enrico Adriano Belinelli