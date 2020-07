Bologna. Bernini (FI): “Tranquillità dei residenti è sacrosanta, ma piazza San Francesco deve poter vivere”

La tranquillità dei residenti è sacrosanta e occorre tutelare gli abitanti della zona di piazza San Francesco da schiamazzi notturni, feste sregolate fino alle 4 di notte e venditori abusivi di alcool: questo, in primis, vogliamo ribadirlo forte e chiaro. Ma chiudere la piazza alle 18, per contrastare una “movida” che si accende a partire dalla tarda serata, è davvero una risposta giusta e di buon senso? Misure drastiche che arrivano solo per l’inadeguatezza dell’amministrazione comunale che, negli anni, non è riuscita a programmare controlli serrati e costanti. Avere una piazza completamente preclusa al pubblico a partire dalle 18, in piena estate, significa privare la cittadinanza, gli esercenti, i commercianti, le famiglie, di importanti spazi di vivibilità. Queste misure andavano certamente condivise per trovare soluzioni migliori e funzionali. Invito l’amministrazione a ridefinire gli orari, così come da più parti invocato.

Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia