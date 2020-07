Calderara, conclusa la XII edizione di “Notti di Note” a Sacerno

Si è conclusa la XII edizione di Notti Di Note Sacerno con una serata dedicata all’amore nella magica cornice della Chiesa di Sant’Elena di Sacerno… Un’edizione che non doveva neanche svolgersi causa Covid ma proprio grazie all’amore e passione che gli organizzatori e volontari hanno messo in questo progetto, ne è nata una programmazione che resterà nella storia.

Gli artisti che si esibivano per la prima volta dopo il periodo di lockdown si sono completamente donati trasmettendo forti emozioni ricambiate dalle meravigliose vibrazioni che il numeroso pubblico ha rivolto a loro seguendo con tanto affetto tutte le serate fino a raggiungere l’apice delle presenze nell’ultima… 151 spettatori con oltre 70 che non hanno potuto accedere causa restrizioni area per norme anticovid.

I nostri volontari sono stati parte attiva nell’organizzazione gestendo le procedure di allestimento ed accesso area in piena sicurezza con rispetto procedure sanitarie.

I volontari di BolognaZoofila hanno dato il loro prezioso supporto per la security e safety. Tutto si è svolto nel migliore dei modi, anche sotto la luce della luna che ieri sera splendeva ancora più luminosa.

Ci siamo messi alla prova e l’abbiamo superata alla grande!!! Siamo un Gruppo coeso e accomunato dalla voglia di esserci, ognuno con le sue competenze e ognuno con il suo pezzetto di amore da condividere insieme per moltiplicarlo nella bellezza di queste iniziative.

Un graditissimo regalo da parte di Arnaldo Torchia a tutti i volontari è stato il completamento di una splendida serata… ora abbiamo anche noi il nostro avatar… arrivederci a Notti di Note 2021!

dalla pagina Fb Avis Comunale Calderara