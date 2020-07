Calderara, la situazione dopo il temporale di ieri

Ieri, in seguito al violento temporale che si è abbattuto su Calderara, una squadra della Protezione Civile è immediatamente uscita in perlustrazione per verificare eventuali danni e criticità. Unica segnalazione, per fortuna, un grosso albero di proprietà privata caduto in mezzo a Via Ferrovia all’altezza dell’ex stazione di Tavernelle Emilia. Ringrazio le forze dell’ordine prontamente intervenute, VVFF, PL e Volontari Protezione Civile Calderara di Reno ODV che hanno liberato la strada e messo subito in sicurezza l’area.

dal profilo FB di Giampiero Falzone, sindaco di Calderara