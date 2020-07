Calderara Summer Festival, al via la rassegna cinematografica

Un avvincente viaggio fatto di film esili e prorompenti, storie ai margini, punti di vista minuti ma autentici, spaccati esemplari. Martedì 14 luglio, con la proiezione di Solo cose belle, parte a Lippo la rassegna cinematografica di Calderara Summer Festival, firmata Enzo Setteducati, direttore del Cine Teatro Orione di Bologna.

Otto pellicole renderanno speciali le serate di Calderara di Reno e delle frazioni di Lippo e Longara: il meglio del cinema indipendente italiano ed estero degli ultimi anni per un’estate all’insegna di emozioni autentiche e cura del proprio habitat, con attenzione al significato e al valore delle proprie azioni. Le visioni saranno introdotte da video interventi dei registi.

Questa settimana le proiezioni, a ingresso gratuito con prenotazione, si terranno nella piazza di Lippo di Calderara:

> martedì 14 luglio, ore 21.30: Solo cose belle, di Kristian Gianfreda, è la storia di Benedetta, una popolare ragazza sedicenne figlia del sindaco, e del suo incontro con una bizzarra casa famiglia, appena arrivata nel suo piccolo paese dell’entroterra riminese. La casa famiglia, rumorosa e stravagante, conta un papà e una mamma, un immigrato, una ex-prostituta e sua figlia piccola, un ragazzo in pena alternativa, due ragazzi con gravi disabilità e un figlio naturale. È proprio Benedetta – anche attraverso la sua storia d’amore con Kevin, uno dei ragazzi della casa – a guidarci in questo mondo ai margini, in cui tutti sembrano “sbagliati” o “difettosi”, ma in realtà sono solo davvero umani. Ed è poi l’intero paese, che si prepara con passione alle prossime elezioni comunali, a essere coinvolto e sconvolto da questo incontro, tra momenti divertenti e altri drammatici, tra balli, risa, lacrime, barchette di carta, piadine e sgomberi, finché, in una notte difficile, tutto precipita e sembra perduto. In realtà, al di là delle scelte dei singoli, nulla potrà più essere come prima.

> giovedì 16 luglio, ore 21.30: Bangla, di Phaim Bhuiyan, ha ricevuto il David di Donatello 2019 per il miglior regista esordiente, e il Nastro d’Argento come miglior commedia.

Phaim è un giovane musulmano di origini bengalesi nato in Italia 22 anni fa. Vive con la sua famiglia a Torpignattara, quartiere multietnico di Roma, lavora come steward in un museo e suona in un gruppo. È proprio in occasione di un concerto che incontra Asia, suo esatto opposto: istinto puro, nessuna regola. Tra i due l’attrazione scatta immediata e Phaim dovrà capire come conciliare il suo amore per la ragazza con la più inviolabile delle regole dell’Islam: niente sesso prima del matrimonio.

Il programma completo della rassegna e il servizio di prenotazione on line sono disponibili al link https://www.eventbrite.it/o/calderara-summer-festival-30463774070

Ufficio stampa Comune Calderara