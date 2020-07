Calderara Summer Festival: teatro, annullati gli spettacoli delle 18:30

Cambio di programmazione per tre dei venti appuntamenti della rassegna culturale Calderara Summer Festival, in programma a Calderara e nelle frazioni fino al 10 settembre.

Le variazioni riguardano i tre spettacoli teatrali per bambini, ragazzi e famiglie, gratuiti come tutti gli altri appuntamenti:

Yes Land del 18 luglio nella piazza di Lippo, Operativi del primo agosto in piazza Marconi a Calderara e A spasso con Sandrone dell’8 agosto al Centro Sociale di Longara avranno solo lo spettacolo delle 21:30.

La decisione di annullare quelli delle 18:30 è dettata dalla previsione di temperature alte previste per le giornate in questione.

Per info e prenotazioni rimangono attivi i canali già indicati in precedenza: è possibile prenotare sul sito Evenbrite.it o telefonando alla Casa della Cultura o in biblioteca negli orari di apertura.

Casa della Cultura: telefono 342 8857347 ( lunedì, giovedì, sabato ore 10:30-13:30 e 14:30-19:30; martedì, mercoledì, venerdì ore 14:30-19:30)

Biblioteca Comunale: telefono 051 6461247 (dal lunedì al venerdì ore 15-19, sabato ore 9.30-12.30)

