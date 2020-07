Crevalcore, niente “Cocomeraia” per luglio e agosto

La Società Tarnein comunica che, per il momento difficile e delicato riguardante la sicurezza, la tutela e la prevenzione da Covid 19, e per il rispetto degli altri esercenti della ristorazione, che ripartono con la loro attività dopo grandi difficoltà create dalla pandemia, quest’anno si è scelto di non organizzare la ormai tradizionale “COCOMERAIA” , sagra estiva del mese di luglio e agosto.

Organizzatori e volontari, consapevoli e dispiaciuti di non rispondere, come sempre, alle numerose aspettative dei concittadini, rimandano l’appuntamento, con speranza e fiducia, alla prossima estate 2021.

Società Tarnein