Dal 14 luglio la biblioteca di Anzola riapre le sue porte ai lettori

Da martedì 14 luglio la biblioteca di Anzola dell’Emilia riapre le sue porte ai lettori, con tutte le precauzioni che la situazione attuale richiede: non sarà più necessaria la prenotazione, sarà possibile entrare e girare tra gli scaffali per scegliere personalmente i libri. L’accesso sarà contingentato, e può essere necessario attendere che esca un utente per poter entrare. E’ quindi un gesto di cortesia nei confronti degli altri essere veloci nella scelta dei libri. Si accederà solo presentandosi con la mascherina correttamente indossata (a protezione di bocca e naso), e all’entrata si dovrà indossare un paio di guanti usa e getta forniti da noi.

Per fermarsi a studiare riceveremo le prenotazioni (biblioteca@comune.anzoladellemilia.bo.it) perché anche le postazioni per studio individuale saranno limitate. Non sarà possibile studiare vicini ma dovrà essere mantenuta la distanza, e si dovrà evitare di socializzare in alcun modo.

Sarà per ora ancora impossibile fermarsi a leggere i quotidiani o le riviste, fruire dello spazio bambini (i genitori possono ovviamente venire a scegliere libri per i figli) e ragazzi (i ragazzi possono ovviamente scegliere i libri); navigare in internet con i pc della biblioteca. Saranno indisponibili i distributori di bevande.

L’orario, per tutte le operazioni, sarà da martedì a venerdì continuato dalle 9 alle 19, il sabato dalle 9 alle 12,30.

dalla pagina Fb del Comune di Anzola