“È arrivato domani”: il sistema imprenditoriale dopo la crisi sanitaria

È arrivato domani è un ciclo di incontri per raccontare il sistema imprenditoriale dopo la crisi sanitaria, connettere i saperi e le storie, individuare modalità per sostenere chi è più a rischio.

La Città metropolitana di Bologna e Insieme per il lavoro vogliono mettersi in ascolto delle imprese che hanno lavorato nel periodo di lockdown e che oggi si stanno riorganizzando.

Obiettivo degli incontri è sottolineare come, senza una società cognitiva, non esista una società produttiva.

Dopo il primo incontro, previsto per giovedì 16 luglio alle ore 17.30,le singole tematiche vengono affrontate proponendo una lettura assieme alle imprese, alla ricerca delle principali novità che le stanno attraversando e di “nuove economie”, a partire dagli impatti organizzativi nelle aziende dopo il Covid oggetto del secondo incontro in programma.



IL PROGRAMMA

Giovedì 16 luglio ore 17.30: Una riflessione su ciò che ci aspetta

Il primo webinar di natura istituzionale unisce una visione sui tre poli che questa crisi ci ha ricordato essere tra loro coessenziali: salute, economia e comunità degli uomini.

Il focus ha la finalità di proporre una lettura globale e locale di questi tre aspetti a partire dalla grande esperienza portata dai relatori.

Intervengono

Giuseppe Ippolito | Direttore scientifico Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani

Patrizio Bianchi | Economista, Coordinatore task force scuola, Ministero dell’Istruzione

Suor Alessandra Smerilli | Consigliera per l’economia Consiglio di Stato Vaticano, Task force Ministero per le pari opportunità



Conclusioni Virginio Merola e Matteo Maria Zuppi

Coordina i lavori Giuseppina Paterniti | Direttrice editoriale dell’offerta informativa della Rai

Per iscriversi: clicca qui

Mercoledì 22 luglio ore 17.30: Gli impatti organizzativi nelle aziende dopo il Covid

Il secondo incontro, in una logica di continuità, proporrà un affondo più legato alle tematiche di organizzazione delle aziende, riflettendo in particolare sulle possibili ricadute rispetto alla gestione del lavoro da remoto.

Dopo una breve introduzione da parte di esperti, lasceremo la parola alle aziende per raccontare la loro esperienza di questi mesi e approfondire possibili apprendimenti e strategie per il futuro.

Intervengono

Carlo Alberto Carnevale Maffè | Associate Professor of Practice of Strategy and Entrepreneurship at SDA Bocconi School of Management Sergio Crespi | Direttore Generale Interporto di Bologna SpA

Gianpiero Calzolari | Presidente Gruppo Granarolo

Sonia Bonfiglioli | Presidente Gruppo Bonfiglioli

Conclusioni

Fausto Tinti | Vicesindaco della Città metropolitana di Bologna

Coordina i lavori

Ilaria Vesentini | Giornalista Il Sole 24 ore

Per iscriversi: clicca qui

Giovedì 17 settembre ore 17.30: Gli impatti organizzativi nella Pubblica Amministrazione dopo il Covid

Il terzo incontro parla dell’Amministrazione pubblica: come questa abbia risposto alla situazione di lockdown riorganizzando il lavoro di migliaia di persone, facendo “provare sul campo” a tutti i dipendenti pubblici lo Smart Working.

Programma in costruzione.

Giovedì 24 settembre ore 17.30: Imprese sociali pronte al futuro

Il terzo settore in tempi d’emergenza ha saputo reagire in maniera tempestiva ed efficiente, dimostrando ancora una volta la sua centralità nel progettare soluzioni ai bisogni e problemi sociali. Quali competenze servono all’impresa sociale per affrontare le nuove sfide? Ne parleremo con esperti del settore, ascolteremo storie di progetti di innovazione sociale del nostro territorio e di come hanno reagito e continuato a progettare in tempi di emergenza.

Programma in costruzione.

Giovedì 1 ottobre ore 17.30: Le nuove economie della montagna

Il quinto incontro indaga come la crisi impatti nelle aree più difficili dell’Area metropolitana di Bologna e di come, soprattutto per le aree appenniniche, i nuovi scenari possano spingere nuove forme di economia.

Programma in costruzione.

Giovedì 8 ottobre ore 17.30: Rimbalzare in avanti

L’incontro finale entra nel cuore degli scenari, riflettendo con le imprese eccellenti del territorio su una visione comune di sviluppo sostenibile.

Dopo una breve introduzione da parte di esperti, lasceremo la parola alle aziende per raccontare le nuove strategie e il ruolo del sistema territoriale.

Programma in costruzione.

cittametropolitana.bo.it