Estate in città metropolitana: gli appuntamenti dal 20 al 26 luglio

Prosegue e si arricchisce di appuntamenti l’estate del territorio metropolitano, che anche nella settimana dal 20 al 26 luglio propone un’offerta ampia e variegata tra musica, teatro, cinema e itinerari che intrecciano natura e cultura.

Il cartellone di BOLOGNA ESTATE apre la settimana lunedì 20 a Ozzano con “shakespearology”, 4° appuntamento del Festival La torre e la luna, a Medicina con una serata dedicata al Don Giovanni di Mozart per il ciclo Ti aspettiamo in giardino – Ci sono storie da ascoltare e a Castel San Pietro con la proiezione del film “Sorry we missed you” nell’Arena estiva.

Martedì 21 a Monghidoro si terrà la rievocazione della Partenza dei volontari garibaldini, con i musicisti della Fanfara Garibaldina del Battaglione “Petronio Setti” di Crevalcore, alcuni rievocatori in abiti garibaldini che inscenano i volontari, e diversi figuranti in abiti popolari e ottocenteschi.

Nello stesso giorno, due appuntamenti per i bambini (con le fiabe delle “Zanzare in pigiama” nel parco di Villa Smeraldi a Bentivoglio e con lo spettacolo “ On-Off” a Medicina) e due con la musica: il concerto dei “Folk notes” a Quarto Inferioriore (Granarolo) per “Borghi e Frazioni in musica” e musica di strada, nella sua accezione più ampia, con il Grande Cantagiro Barattoli a Crevalcore.

Infine cinema a Castiglione dei Pepoli con il cult degli anni ’80 “Chi ha incastrato Roger Rabbit” e a Calderara di Reno con “La stoffa dei sogni”, che sarà introdotto in video dal regista Gianfranco Cabiddu.

Dal 21 al 26 luglio Villa Salina di Castel Maggiore fa da cornice a “Notturno”, progetto teatrale in cui otto artisti si confrontano con la figura di Isaac Asimov, scrittore fra i più rinomati del genere fantascientifico ed esperto divulgatore scientifico, di cui a gennaio si sono celebrati i cent’anni dalla nascita.

Mercoledì 22 ultimo appuntamento con Poetika a Pianoro: letture dalla “Signorina Felicità” di Guido Gozzano, con accompagnamento musicale e degustazioni di vini piemontesi.

Il Chiostro di San Francesco a San Giovanni in Persiceto ospita la “Storia di una balena bianca raccontata da lei stessa” nell’ambito di “Caro Sepulveda”, rassegna di letture animate per i più piccoli ispirate alle opere dello scrittore recentemente scomparso, a cura di Fantateatro, mentre si va “Favolando per le valli” a Sasso Marconi con Matteo Belli, che racconterà brevi storie scelte tra il vasto repertorio della favolistica italiana.

Brividi d’estate a Vergato con la proiezione del film “Forza maggiore” e musica a Calderara con il concerto del quartetto neopsichedelico maceratese Tetuan, nell’ambito del Calderara Summer Festival.

Nel meraviglioso campo panoramico adiacente al Teatro delle Ariette a Valsamoggia va ancora in scena E riapparvero gli animali, mentre a Castel San Pietro il teatro si unisce alla musica nello spettacolo “Il colore del vento”, a cura di Eclissidilana, per la rassegna Arena Estate 2020.

Mercoledì 22 e giovedì 23 primi due appuntamenti, a Castenaso e a Granarolo, del Festival Culture del Mondo, quest’anno dedicato all’Africa.

Nell’incantevole scenario del centro di Dozza si esibiranno giovedì 23 i Comici del Borgo, mentre alla Rocca si degusteranno Gutturnio e Malvasia nelle Sere d’estate fresche di vino a corte. ​ Appuntamento con il teatro comico e musicale, nella fresca cornice del Rufus Thomas Park di Alto Reno Terme, con Oblivion summer show, e con il teatro de “I burattini di Mattia” nel Parco di Villa Manusardi, a Casalfiumanese, all’interno di Strade – Festival teatrale itinerante.

Dal 24 luglio al via la Sesta edizione del Festival San GiovANNI ’50 presso il centro sportivo di San Giovanni in Persiceto: dieci giorni di concerti, spettacoli, dj’s set con vinili, balli, mercato vintage, auto d’epoca, food&drink.

Sempre venerdì 24 a Medicina secondo e ultimo appuntamento con il “Medicina in Jazz Festival” con il concerto dei Ring of swing; musica anche a Castel San Pietro con il concerto “Brunazzio” a cura di Officine musicali Mixer, al MUV di Castenaso, dove si terrà una visita guidata alla collezione con accompagnamento musicale dal vivo, e nel cortile del Castello di Bentivoglio con l’ultimo appuntamento di Migrazioni di musica, danze e racconti nella pianura bolognese.

Tante le proposte anche per sabato 25: si può scegliere tra una passeggiata e aperitivo in compagnia di… Giuseppe Mengoni a Fontanelice, nell’ambito di Geo-vagando, la proiezione del film Le invisibili per il Cinema in Piazza a Crevalcore, lo spettacolo divertente e surreale Le pomme de… gritte a Monzuno, all’interno della rassegna Appennini in Circo, Laser tra le stelle a Loiano, serata di osservazione astronomica con un occhio particolare ai giganti del Sistema solare, la camminata con partenza e arrivo a Monteacuto Vallese e l’accompagnamento musicale dell’Arpa di Marianne Gubri di Dei suoni i passi, o ancora i burattini della compagnia Nasinsù del cartellone di Strade.

Nel fine settimana, il 25 e il 26 luglio, per i fan che non vogliono rinunciare all’atteso appuntamento con il Porretta Soul Festival (annullato nell’edizione 2020 causa Covid) il Porretta soul movies propone la proiezione di alcuni film con soggetto soul/rhythm & blues in programma presso il Rufus Thomas Park di Alto Reno Terme.

Continuano inoltre le attività della Scuola di Pace di Monte Sole, a Marzabotto, all’interno della rassegna Senza fretta | (ri)scoprire Monte Sole, che per questo fine settimana avranno come tema “Articolo 11 L’Italia ripudia la guerra?”, le visite guidate ed escursioni a piedi alla scoperta dell’alta Valle del Reno de L’Appennino Ritrovato (La mulattiera di Granaglione il 25 e l’itinerario Porretta Terme, Monte della Croce, Madognana il 26) e gli appuntamenti di “In mezzo scorre il fiume“, il festival che si propone di portare sul territorio musica e cultura in stretto dialogo con la natura dell’Appennino tosco-romagnolo

Domenica 26 luglio, due visite guidate molto speciali: alla Badia del Lavino di Monte San Pietro secondo appuntamento con Abbazia a sorpresa, visita guidata storico-didattica, condotta da un’attrice, durante la quale prenderanno vita, man mano, i vari protagonisti che hanno contribuito a fare la storia del monastero; nel parco del santuario della Beata Vergine di Montovolo il Bosco Parlante è un appuntamento in natura in cui una speciale guida conduce il pubblico seguendo percorsi e sentieri naturalistici sino a giungere in location segrete per incontrare performance e spettacoli, tra arte e musica. Infine esibizione di fachirismo comico a San Giovanni in Persiceto nell’ambito di “Fellini100: sogni di provincia”, rassegna estiva dedicata a Federico Fellini, in occasione del centenario dalla nascita del regista

Per tutta la settimana è protagonista il cinema: a Bologna con il doppio appuntamento di “Sotto le Stelle del Cinema” in piazza Maggiore e al barcArena , presso il centro sportivo Barca, per una visione immersa in un contesto verde e inedito, tra le insenature del Reno, a Imola con il Rocca Cinema Imola e nella pianura bolognese con B’est movie .

Prosegue anche la programmazione di CRINALI , che propone, per il 20 e 21 luglio a Sasso Marconi, nella Piazzetta del Teatro la proiezione del film “Gli anni più belli”.

Martedì 21, per la rassegna CRINALI TEATRO a Marzabotto, dalle 17 alle 19, lungo il percorso “Scuola di Pace di Monte Sole-Cippo della brigata Stella Rossa di Monte Sole” si incontrerà Vito, mentre mercoledì 22 è previsto un Tour nel Parco La Martina (Monghidoro) lungo i Sentieri CAI 805 e 801 – Flamina Minor, e per venerdì 24, per la rassegna “Tramonti di Pianura”, un itinerario con partenza dal quattrocentesco Torrione sforzesco di Bubano (Mordano) dalle 19 alle 21.

Nel fine settimana, sabato 25 luglio dalle 9 alle 13, “Storie d’Acqua”, passeggiata alla scoperta delle fonti loianesi con partenza e arrivo dal Centro Sociale di Quinzano 2000.

Nel pomeriggio, all’interno del 2° weekend di LAGOLANDIA , presso il Lago Brasimone, si camminerà lungo il “Sentiero Fantastico” (Lago Brasimone-Ca’ Fontana del Boia-Balinello-Eremo del Viandante-Poggio delle Vecchiette) accompagnati dalla voce e dai racconti dell’attore Matteo Belli.

Molto ricco infine il programma di domenica 26, che prevede le passeggiate del Sentiero perdigiorno, con Davide Fishanger dedicato a bambine e bambini a partire dagli 8 anni, che si snoderà tra racconti, filastrocche e canzoni di Gianni Rodari con partenza alle 10 presso CIEB (Lago Brasimone) e avrà un’appendice alle 14 al Poranceto, e del Sentiero delle letture selvatiche con Ugo Cornia (ritrovo alle 15 sempre presso CIEB).

A Vergato, per la rassegna INFRASUONI/ECO DELLA MUSICA, dalle 10 alle 12, percorso con partenza e arrivo presso la scuola elementare di Riola Vecchia, animato dalla musica di Luca Troiani e Claudio Carboni.

La settimana si conclude a Sasso Marconi con “la Signora della Sedia accanto”, nella Piazzetta del Teatro dalle 21, incursione teatrale con Anna Marcato dal titolo “Anita-giocolerie da bagno”.





Tra i numerosi eventi in programma nella città metropolitana segnaliamo inoltre:

Dal 21 al 26 luglio a Casalecchio si terrà un’edizione “straordinaria” Festa del Gelato, su prenotazione, nel rispetto delle misure anti-covid, con appuntamenti nelle gelaterie artigianali e nei ristoranti del territorio, in compagnia di ottimo gelato e abbinamenti originali, musica dal vivo, caffè letterario, biciclettata del gusto che toccherà 9 gelaterie del territorio con votazione e premiazione finale del gusto preferito dai visitatori.

A San Lazzaro giovedì 23 alle 21.30 “A riveder le stelle”, serata di osservazione astronomica presso la Dolina della Spipola.

Proseguono i “Mercoledì in piazza” a Zola Predosa, con workshop dj per ragazzi al pomeriggio e dj set la sera.

Due grandi concerti per la “Festa Mobile ” di Sant’Agata Bolognese: Daniele Silvestri venerdì 24 luglio e Max Gazzè sabato 25.

Tra i tanti appuntamenti della settimana a Budrio , venerdì 24 si terrà una serata con la “Convenzione degli Indocili”, con proiezione del documentario “Tenk iù Globalizescion” di Michele Vietri e presentazione del libro “La scomparsa della musica” di Antonello Cresti, Nova Europa edizioni.

Per l’anteprima di “ Corti, Chiese e Cortili ” il tradizionale concerto all’alba presso l’Abbazia di Monteveglio, domenica 26 Luglio alle ore 6. Protagonista musicale d’eccezione sarà il violino di Luca Giardini uno dei violinisti italiani più famosi a livello internazionale.

