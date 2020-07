Estate in città metropolitana: gli appuntamenti della settimana e del week-end

Poesia, musica, cinema, trekking, degustazioni e teatro… dal 6 al 12 luglio è davvero ampia l’offerta delle rassegne estive in città metropolitana: da Bologna Estate a Crinali, fino alle rassegne dei singoli Comuni.

Il cartellone Bologna Estate propone: lo spettacolo di Jacopo Fo “Sesso zen remix” a Ozzano dell’Emilia oggi, lunedì 6 luglio, all’interno del festival “La Torre e la Luna”.

Al Museo della Civiltà contadina di Bentivoglio, martedì 7 luglio, il primo appuntamento della rassegna per bimbi “le Zanzare in pigiama”, mentre a Pianoro mercoledì 8 luglio Poetika, la rassegna di poesia e musica, con una serata dedicata a “I Fiori” e altre poesie di Aldo Palazzeschi. Sabato 11 luglio a Crevalcore c’è il cinema in piazza di Sereserene.

In Valsamoggia c’è il Teatro delle Ariette con “E riapparvero gli animali” mercoledì 8 luglio, mentre a Dozza l’appuntamento è il 9 luglio alla Rocca sforzesca con “Sere d’estate fresche di vino…a corte”, incontri-degustazioni con i vini dell’Emilia-Romagna, e il 10 luglio nel giardino della biblioteca con uno dei tanti spettacoli della rassegna “Sotto le stelle di Dozza. Teatro Cabaret Canzone”. Sempre venerdì 10 a Medicina torna la rassegna “Medicina in jazz festival” con il concerto del “Virginia Mancaniello e Giulio di Nola Quartet”, e per il Calderara Summer Festival c’è il concerto “432Hz B.Lab | Omaggio all’amore”.

Al via anche “In mezzo scorre il fiume”, percorsi tra musica e natura, con partenza da Bubano (Mordano) venerdì 10 e con il concerto “Down by the river” domenica 12 a Borgo Tossignano.

Proseguono le camminate con sorpresa di Crinali: il 6 luglio “Vergato” (Infrasuoni/Eco della Musica), il 7 luglio “Monte Sole” (Crinali Teatro), 8 luglio “Le passeggiate della Cisterna” da Monghidoro, il 10 luglio “Tramonti di pianura” da Mordano, l’11 luglio “Gaggio Montano” (Infrasuoni/Eco della Musica), “Sentiero dei 7 casoni” da Lizzano in Belvedere (Infrasuoni/Eco della Musica), “Storie d’acqua, passeggiate alla scoperta delle fonti loianesi” a Loiano, “Lagolandia/CASTEL DELL’ALPI/Sentiero dell’Assurdo” da San Benedetto Val di Sambro; “Tolè, percorso della Trinità”; il 12 luglio “La memoria di Monte Sole” da Marzabotto, “Lagolandia/CASTEL DELL’ALPI/Sentiero di ortica” e “LAGOLANDIA/Sentiero sbagliato” da San Benedetto Val di Sambro, “La signora della sedia accanto” teatro a Sasso Marconi.

Tra i numerosi eventi in programma nella città metropolitana segnaliamo:

a Castenaso la “spiaggia” Castrum beach mette a disposizione lettini e ombrelloni per il relax di chiunque voglia godersi una serata come se fosse in riviera. Inoltre, per chi ama il cinema all’aperto, nell’area verde all’interno dello stadio da baseball “Teseo Bondi” (ingresso Via XXI Ottobre 1944 n. 8), c’è “Arena Italia”, location circondata dal verde e con una visuale eccellente da ogni posizione, che può ospitare fino a 200 persone, completamente a norma.

A Ozzano martedì 7 luglio si apre “ARTinCIRCO” (fino al 12 luglio) con lo spettacolo “Sconcerto d’amore” di Nando e Maila.



Lo stesso giorno a Minerbio al via “Circ’Estate“, un’altra rassegna dedicata alla famiglia e al divertimento con 4 spettacoli di circo e magia che si terranno nei giardini delle scuole del paese.

A Pieve di Cento l’appuntamento è con “Se stasera sono qui“, che per il fine settimana ha in programma i “Pdays” tre giorni di cultura, arte, musica e tradizione tra botteghe aperte, portici e vetrine a tema, da venerdì 10 a domenica 12 luglio.

A Castel Maggiore venerdì 10 e sabato 11 luglio a Villa Salina c’è il “Cinema in scatola”: per i più piccoli una proiezione gratuita sotto le stelle a bordo di una macchinina di cartone da portare a casa a fine proiezione.

A Medicina il mese di luglio è dedicato alle eccellenze agroalimentari del territorio, il tradizionale appuntamento non potendosi svolgere dal vivo, si trasferisce online: dal 6 al 12 luglio la pagina Facebook della Proloco di Medicina si trasformerà in una grande vetrina per i prodotti del territorio. Interviste, video ricette, album fotografici e molto altro ancora saranno disponibili al grande pubblico per un Medicipolla Digital.

Incontri, momenti musicali e sfilate di moda sono gli ingredienti de “L’estate castellana” a Castel San Pietro Terme che mercoledì 8 luglio organizza l’incontro con Alberto Forchielli, economista e commentatore televisivo, venerdì 10 luglio “Serata musicale Rhythm’n’Blues e Boogie Woogie” e sabato 11 luglio camminata “Tramonto e calanchi sulle colline di Varignana”.

“A Mente Fresca“, il cartellone estivo di Casalecchio, propone per mercoledì 8 luglio lo spettacolo “Esaurimenti di un uomo ridicolo” con il Teatro delle Temperie di Calcara, e per giovedì 9 luglio una visita guidata alla Chiusa.



A Palazzo Tozzoni di Imola mercoledì 8 si terrà l’inedito appuntamento “A lume di candela. Volti e gesti nella penombra”, una conferenza nell’affascinante cornice del salone della casa museo, che si concluderà con una suggestiva visita a “lume di candela” degli appartamenti Barocchetto e Impero.

A Budrio venerdì 10 luglio è in programma la presentazione del libro di Maurizio Garuti “Il cuore delle donne”.

La rassegna “Estate in piazza” di San Giovanni in Persiceto, per celebrare il centenario della nascita di Federico Fellini, ha organizzato un ciclo di spettacoli di artisti di strada la domenica sera in centro storico: presso il Chiostro di San Francesco, il 12 luglio, spettacolo di marionette “Attenti a quei due” con la Compagnia “La Fabiola”.

Inoltre, dal 7 al 14 luglio Persiceto propone il ciclo di “Grandi immagini” con proiezioni serali sonorizzate a tema sulla facciata di Palazzo SS. Salvatore, in piazza Garibaldi. Sempre dal 7 dal martedì al venerdì dalle ore 18 alle 19, al parco delle piscine, si svolgerà “#Restiamoagallatour”, una serie di spettacoli per bambini. A Decima, invece, giovedì 9 luglio l’appuntamento è con “Musicafiaba in Kamishibai” e “Musica sotto le stelle”.



Tra i tanti eventi di “Estate nell’Aria“, a San Lazzaro, tornano anche gli appuntamenti della rassegna di musiche dal mondo “Così lontano, così vicino”, sospesa a causa dell’emergenza sanitaria, con doppio appuntamento il 10 e 11 luglio.

A Castel d’Aiano la proloco di Villa d’Aiano organizza la prima edizione di una rassegna cinematografica da gustare in un drive-in, il primo film è “Che bella giornata” di Checco Zalone, in programma il 7 luglio.

Infine, cinema all’aperto a Sasso Marconi dal 6 al 9 luglio, e a Vergato l’8 luglio.

cittametropolitana.bo.it