Festival San GiovANNI ’50: il programma di tutte le giornate

Ecco il programma completo del Festival San GiovANNI ’50 – Special edition, che si terrà al Centro Sportivo di San Giovanni in Persiceto dal 24 luglio al 2 agosto.

Venerdì 24 luglio

Ore 20:30: Apertura del Festival con Slick Steve and the Gangster.

Sonorità vintage e moderne per un mix di swing & rock’n’roll arricchito da numeri di giocoleria, magia e performance circensi. L’asso nella manica del gruppo è lo spettacolo dal vivo, che riesce a trasformare un evento musicale in un vero e proprio “show” d’altri tempi.

Dj set con vinili by Crazy Finger.

Sabato 25 luglio

Ore 20:30: Concerto Sugar Daddy and the Cereal Killers.

Una delle hottest Rhythm’ n’ blues, Swing and Rockin’ band. Guidata dal carismatico Sugar Daddy, vi travolgeranno con l’energia e l’impatto propri delle sonorità della scena musicale americana degli anni ’40 e ’50, in uno show movimentato e coinvolgente!

Dj set con vinili by Mickey Melodies.

Domenica 26 luglio

Ore 19.30: Spettacolo di Hula Hoop con Paola Berton.

Conosciuta come icona de l’Hula Hoop, Paola Berton è una performer professionista. l suoi shows sono una attenta combinazione di tecnica, eleganza e forti effetti visivi, per un’esibizione unica nel suo genere!

Ore 20.30: Concerto Matthew Lee in “Legends” Summer Tour 2020.

Uno spettacolo potente ed emozionante che vuole omaggiare le grandi leggende degli anni 50/60 che hanno ispirato la sua formazione artistica, in un viaggio dal sapore vintage che vi trasporterà dagli anni d’oro del rock sino alle sonorità contemporanee.

Dj set con vinili by Axel Woodpecker.



Lunedì 27 luglio

Ore 19:30: Spettacolo di Vito.

Un esilarante talk show in cui verranno messi a paragone gli usi e le attitudini degli anni ’50 con quelli dei nostri tempi.

Ore 20:30: Concerto Miss Kika & The Spometies.

Il gruppo nasce nel 2015 dall’incontro della cantante Miss Kika ed i componenti della band rockabilly “The Spometies”, il cui nome deriva dalla storpiatura della parola “spometi”, in dialetto bolognese gli uomini che si “impomatavano i capelli per andare a ballare.

Dj set by Beppe Nardelli.

Martedì 28 luglio

Ore 20.30: Concerto Black Ball Boogie.

Un’autentica esperienza Rock’n’Roll, grazie alla curata selezione di brani anni 40 e ’50, riprodotti con energia fresca e moderna, look a tema ed una coinvolgente presenza scenica.

Dj set by Beppe Nardelli.

Mercoledì 29 luglio

Ore 20.30: Concerto Lovesick Duo in trio con Gianluca Raisi.

Per gli appassionati del Rock’n’Roll delle radici, del Mississippi delta blues, country e bluegrass, Lovesick Duo in trio con Gianluca Raisi in concerto! L’ improvvisazione e l’interplay che connette i musicisti porta sempre qualcosa di nuovo e unico in ogni concerto.

Dj set by Crazy Finger.

Giovedì 30 luglio

Ore 20.30: Concerto The Same OId Shoes.

Un affascinante percorso a ritroso nel tempo attraverso la musica e la cultura country, rockabilly e rock’n’roll, contraddistinto da un sound pulito, fresco e genuino, che mira a ritrovare una musica semplice, onesta e dai sapori rurali.

Dj set con vinili by Crazy Finger.

Venerdì 31 luglio

Ore 20.30: Concerto Martini and the Olives.

Freschissima selezione di infuocato Boogie Woogie e potente Rhythm’n’Blues che vi trascinerà in un viaggio musicale e culturale che va dagli anni ’40 ai primi anni ’60. Il loro suono crudo e diretto vi travolgerà!

Dj set con vinili by Crazy Finger.

Sabato 1 agosto

Ore 20.30: Concerto The Lucky Lucianos.

Con il BIG BEAT degli houserockin’ party della seconda metà degli anni cinquanta, dove gli italiani d’oltreoceano hanno coniato un suono, la vera ed originale HOUSEROCK MUSIC. Ecco THE LUCKY LUCIANOS, sei cugini dall’America dei sogni di Fred Buscaglione, “Fortunati” (Lucky), perché suonano musica divertente, per se stessi, per chi ascolta e per chi balla!

Dj set con vinili by Rocketeer.

Domenica 2 agosto

Ore 20.30 Concerto Greg & The Frigidaire.

Un vulcano di rock’n’roll anni ’50, ritmi swing e dissacrante ironia per la band ideata da Claudio “Greg” Gregori (del duo Lillo & Greg) e da Luca Mainardi. La passione per il r’n’r e il doo wop e il sarcasmo tipico del genere rivivono calati nei nostri giorni, per una musica dalle sonorità ’50s e ’60s con un’energia decisamente garage rock!

Dj set con vinili by Andy Fisher.

Tutte le sere dalle 19 vi aspettano lo stand gastronomico Il Nido del Gufo, in collaborazione con la società carnevalesca I Gufi, e la Piada di Matia. Inoltre tutti i giorni Vintage Markets e Welcome Bikers e sabato e domenica esposizione auto e mezzi militari d’epoca.

Non mancate!