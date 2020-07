FI in piazza a Bologna, tutti insieme per una “vera riforma della giustizia”

Nella giornata di sabato 18 luglio, Forza Italia Giovani, insieme a tutte le componenti del partito, dai Seniores, Azzurro Donna, agli eletti, con la partecipazione della Senatrice Bernini e dell’On. Dall’Osso, è scesa in piazza per una grande raccolta firme per “Berlusconi Senatore a vita” e per una “vera riforma della giustizia”. Come giovanile e come partito siamo fermamente convinti che solo con una riforma, che vada nella direzione che da anni il nostro partito indica come soluzione, si possa ottenere in Italia un sistema giustizia che sia più efficace, più vicino ai cittadini e che non sia uno strumento di lotta politica.

Nelle nostre aule si legge “La legge è uguale per tutti”: dobbiamo tornare a far sì che quella scritta diventi un obbligo morale per qualsiasi componente della magistratura. Siamo tornati in piazza per dimostrare, partendo da questo tema, che Forza Italia non ha perso i suoi valori, le sue idee e la sua identità. Continueremo a tornare fra le persone, nelle strade e nelle piazze, per far conoscere a tutti ciò che il partito promuove e le sue battaglie in Parlamento, chiedendo l’aiuto dei cittadini.



Fabrizio Dore, commissario regionale FI Giovani Emilia-Romagna