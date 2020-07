Il Comune di Persiceto aderisce a Ecoattivi 2020

La chiusura imposta dall’emergenza Covid-19 ha fornito un’occasione in più per ripensare il nostro rapporto con l’ambiente, sia in termini di sostenibilità che di salute. Il Comune di Persiceto sta mettendo in campo numerose iniziative a favore della mobilità sostenibile: oltre agli interventi strutturali in corso tra cui la realizzazione e manutenzione di piste ciclabili, anche quest’anno aderisce al concorso “EcoAttivi”.

EcoAttivi è un’app che permette di guada-

gnare punti attraverso azioni positive, gestisce classifiche e performance e premia i comportamenti dei cittadini.

Le azioni premiate sono relative alla mobilità sostenibile, all’apprendimento tramite quiz e missioni, al riciclo, al compostaggio domestico, ai prestiti in biblioteca. Tra le novità di quest’anno saranno incluse anche le azioni di carattere sociale e culturale connesse con l’emergenza sanitaria.

Con le azioni si guadagnano punti e ogni 100 punti si ha diritto a un biglietto per il concorso a premi nazionale. Entro il 31 ottobre 2020 verrà estratto un vincitore che si aggiudicherà una bicicletta elettrica (saranno ritenuti validi i punti maturati fino al 30 settembre 2020).

Proprio per incentivare l’utilizzo della bicicletta, per chi la utilizza abitualmente l’edizione di quest’anno prevede più punti e apposite sfide.

EcoAttivi stila inoltre le classifiche della sostenibilità di ciascun partecipante in tempo reale, sia a livello nazionale che locale, nell’ambito del proprio comune.

Per partecipare è sufficiente scaricare l’app EcoAttivi sul proprio telefono. Per saperne di più visita il sito www.ecoattivi.it.

