Il Comune di Persiceto celebra i 40 anni della Strage di Bologna

In occasione del 40° anniversario della Strage alla Stazione di Bologna del 2 agosto 1980 il Comune di Persiceto propone “40 anni in un giorno”, un programma di eventi di commemorazione, a cura delle Biblioteche comunali, che prevede testimonianze, letture e proiezioni, nell’ambito del progetto “Cantiere 2 agosto: narrazione di una strage” promosso dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna e dall’Associazione Familiari delle Vittime della Strage del 2 agosto. Domenica 2 agosto il Comune di Persiceto parteciperà poi con il Gonfalone comunale alle celebrazioni ufficiali dell’anniversario della tragedia.

Lunedì 27 luglio alle ore 20.30 presso il Chiostro di San Francesco, piazza Carducci 9, il programma si aprirà con un incontro a cui prenderanno parte testimoni e studiosi della strage. Dopo i saluti del Sindaco Lorenzo Pellegatti e dell’Assessore alla cultura Maura Pagnoni interverranno Agide Melloni, autista del bus 37 e Paolo Sacrati, uno dei sopravvissuti all’attentato, che racconteranno le loro esperienze dirette mentre la storica Cinzia Venturoli fornirà l’adeguata lettura storiografica; a seguire Fabrizia Capitani, Antonella Colombi, Daniela Di Palma e Anna Vacchi proporranno alcune narrazioni tratte dal libro “Cantiere 2 agosto” che raccoglie ottantacinque storie narrate da altrettanti testimoni della strage in diversi luoghi della città, coadiuvati dalla consulenza storica di Cinzia Venturoli, collaboratrice dell’Associazione Familiari delle Vittime della Strage del 2 agosto, e dal lavoro registico curato da Matteo Belli. Sul portale dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna è possibile scaricare il libro in formato digitale.

Domenica 2 agosto, Giornata in memoria delle vittime di tutte le stragi, in rappresentanza del Comune di Persiceto il Sindaco Lorenzo Pellegatti parteciperà poi alle celebrazioni ufficiali del “40° anniversario della Strage alla Stazione” che si terranno a Bologna, presenziando con il Gonfalone intercomunale dell’Unione “Terred’acqua”.

Sempre domenica 2 agosto, alle ore 20.30 presso il Chiostro di San Fracesco, si terrà la proiezione di “Cantiere 2 agosto – Narrazione di una strage”, film documentario realizzato dall’Assemblea Legislativa regionale, che verrà introdotto dal personale della Biblioteca “G.C. Croce”.

Mercoledì 5 agosto appuntamento alle ore 18.30 al Centro Civico di San Matteo della Decima, in via Cento 158/a, per l’incontro “Una nuvola di Polvere”, nel quale il Gruppo “Cuciparole” proporrà alcune letture sulla Strage di Bologna.

In ottemperanza alle misure di contenimento del virus Covid -19, la partecipazione alle serate avverrà previa prenotazione e con obbligo di mascherina.

Per informazioni e prenotazioni per gli eventi in programma presso il Chiostro di San Francesco contattare la Biblioteca “G.C.Croce” Sezione Adulti al numero 051.6812961, oppure la Biblioteca “G.C.Croce” Sezione Ragazzi allo 051.6812971.

Per informazioni e prenotazioni per l’evento presso il Centro Civico di San Matteo della Decima contattare la Biblioteca “R. Pettazzoni” telefonando allo 051.6812061.

Ufficio stampa Comune Persiceto