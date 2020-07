Sabato 18 luglio alle ore 18 il Comune di Persiceto inaugura Porta Garibaldi, recentemente restaurata, e il più ampio intervento di riqualificazione dell’area circostante che ha portato alla realizzazione di una rotatoria per migliorare la viabilità nell’intersezione tra circonvallazione Dante e via Cento, principale punto d’accesso sul lato Nord del capoluogo.

Si sono da poco conclusi i lavori di restauro e risanamento conservativo di Porta Garibaldi – la cosiddetta “porta di sotto” – che, insieme alla realizzazione della rotatoria, completano la riqualificazione dell’area all’incrocio tra via Cento e la circonvallazione.

In primo luogo è stato rinnovato il sistema di smaltimento delle acque, principale causa di degrado dell’edificio risalente al 1830. Successivamente sono state risanate le porzioni di intonaco deteriorato ed è stata ripristinata la tinta originaria; sono state consolidate anche le lapidi commemorative ed è stato riprogettato il sistema elettrificato per l’allontanamento dei volatili, da tempo non più funzionante. Si conclude così un lungo ciclo di interventi iniziati nel 2019, volti al miglioramento della viabilità e alla valorizzazione del patrimonio architettonico-monumentale persicetano.

All’evento inaugurale di sabato 18 luglio interverranno il Sindaco Lorenzo Pellegatti e l’assessore ai Lavori pubblici Alessandra Aiello; dopo i saluti istituzionali Elena Nicotera, responsabile dei lavori per il Comune di Persiceto, illustrerà l’intervento di restauro della Porta e di riqualificazione della viabilità, mentre l’archeologo Fabio Lambertini riporterà alcuni cenni storici sull’edificio della Porta: costruita nel 1830 sulle rovine della porta medievale, fu utilizzata come carcere mandamentale fino agli anni Sessanta del secolo scorso e dal 2004 è stata adibita a sede del Museo Archeologico Ambientale, mantenendo inalterato l’aspetto originario.

Seguirà un momento di intrattenimento musicale a cura del gruppo Forever Young.

Per l’occasione, inoltre, dalle 18.30 alle 21.30 il pubblico potrà visitare gratuitamente le sale del Museo Archeologico Ambientale, che saranno riaperte in base alle disposizioni vigenti per il contenimento del Covid-19 (per accedere è obbligatorio l’uso della mascherina).

Per consentire lo svolgimento dell’inaugurazione in sicurezza sono previste alcune modifiche alla viabilità dalle ore 16 alle 22 di sabato 18 luglio: il divieto di transito e sosta in piazza di Porta Garibaldi e via Dogali (civici 2-4) e il divieto di sosta in via Saati (civici 1-3), con rimozione forzata per tutti i veicoli.

Ufficio stampa Comune Persiceto