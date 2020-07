Il SAP scrive al Questore Bernabei: Problematiche Commissariato San Giovanni in Persiceto

Come O.S. abbiamo scritto al Sig. Questore elencando le numerose problematiche che affliggono il personale ivi in servizio.

Manca progettualità, il tutto giene lasciato al caso e si lavora solo sull’emergenza lasciando la “patata bollente” nelle esclusive mani delle colleghe e dei colleghi.

Non si può andare avanti in questo modo, servirebbe un rapido cambio di rotta!





dalla pagina Fb del Sindacato Autonomo di Polizia