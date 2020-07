Il Teatro Bibiena di S.Agata va all’aperto

“Tu mi stupisci Agata” è il titolo della stagione del Teatro Bibiena di Sant’Agata Bolognese che anticipa la programmazione autunnale nella stagione estiva per superare le limitazioni di capienza della sala viste le vigenti prescrizioni Covid. Ma anche, e soprattutto, perché anticipando la stagione il Teatro e il Comune si impegnano a dare una risposta immediata e un nuovo slancio all’intera filiera della produzione culturale che è, a sua volta, veicolo di promozione economica e sociale.

Durante l’emergenza il Bibiena è stato costretto ad annullare diversi spettacoli già in programma, da qui la scelta dell’Amministrazione di non prevedere un voucher per il recupero dei biglietti per gli spettacoli non goduti ma piuttosto di procedere con il rimborso. E il pubblico, in larga maggioranza, ha rinunciato a chiedere il rimborso consentendo di recuperare almeno due dei concerti che sono saltati in stagione.

“Il pubblico ci ha sostenuto donando l’importo dei biglietti… Il nostro impegno è quello di programmare le attività culturali all’aperto” sostiene il Sindaco Vicinelli.

Anche Festamobile, festival musicale del Teatro di Sant’Agata Bolognese, viene anticipato a luglio dando il via alla programmazione teatrale 2020/2021 e a sottolineare un continuum con i venti anni di programmazione alle spalle.

Un luglio ricco di appuntamenti, concerti, proiezioni che si chiude col festival Festamobile. Una stagione teatrale estiva ricca, divertente e di qualità.

Due saranno le arene di spettacolo, una nella centrale Piazza Martiri per circa 150 posti, con ingresso gratuito esclusivamente su prenotazione, ed una da 1000 posti nel centro sportivo di Via Circondaria, a pagamento e acquistabile in prevendita (posto unico assegnato 23 euro ridotto a 20 per i sostenitori del Teatro).

Piazza Martiri (musica): 9 luglio “Cinture di insicurezza”; 16 luglio “Orchestra Grande Evento”; 30 luglio “Patrizia Laquidara”. Piazza Martiri (cinema): 7 luglio “Cyrano mon amour”; 14 luglio “La donna elettrica”; 21 luglio “Zanna Bianca” (film d’animazione); 28 luglio “Il mio capolavoro”. Campo sportivo vecchio: 24 luglio “Daniele Silvestri”; 25 luglio “Max Gazzè”; 26 luglio Fantateatro in “Peter Pan”; 27 luglio “Paolo Fresu”.

Informazioni:Irma Gardosi – Teatro Comunale Ferdinando Bibiena Tel. 051.6818942 info@teatrobibiena.it www.teatrobibiena.it