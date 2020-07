La Regione si prepara ad accogliere i vincitori dei concorsi formando i tutor per i nuovi assunti

Inizia con la formazione dei formatori il viaggio per accogliere i neoassunti in Regione: circa 500 nuove assunzioni previste entro il 2021, che verranno effettuate in seguito ai concorsi riavviati dopo il lockdown e ancora in corso.

L’idea è che la migliore accoglienza nell’Ente la possano garantire coloro che già ci lavorano. Persone che hanno maturato esperienza sul campo e che quindi possono offrire un importante patrimonio di conoscenza diretta. Ma per fare questo non ci potrà essere spazio all’improvvisazione, ed è per questo che da domani partirà il progetto formativo interno “Alba: sei dei nostri”: il primo progetto strutturato di onboarding della Regione Emilia-Romagna, nato per rendere più efficace e omogeneo l’inserimento lavorativo dei dipendenti che inizieranno la loro carriera nell’Ente.

Il primo webinar si aprirà con l’intervento dell’assessore regionale al Personale, Paolo Calvano, destinato ai dirigenti e funzionari di ogni struttura, per definire le misure di accompagnamento dei neoassunti e per individuare i protagonisti coinvolti dal progetto di ingresso in Regione.

Oltre agli aspetti più strettamente professionali, che saranno curati da dirigenti e funzionari, il progetto Alba punta a favorire accoglienza, socialità e nuovi modelli di organizzazione del lavoro, con il ricorso diffuso al digitale e allo smart working, con il coinvolgimento di figure specializzate di tutto l’Ente.

Il percorso di accoglienza del neo assunto, dopo l’attivazione del contratto e l’individuazione della postazione di lavoro e degli strumenti necessari, prevede un incontro di benvenuto, corsi di formazione, un tutor a disposizione per conoscere al meglio la macchina regionale e il suo funzionamento.

