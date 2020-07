Lavino, buona affluenza di pubblico al secondo appuntamento della rassegna di cinema

Un venticello fresco ha attenuato la calura ieri sera nel Parco di Lavino di Mezzo, permettendo al pubblico di godersi la proiezione del film “Solo cose belle”.

Una buona affluenza di pubblico al secondo appuntamento della rassegna CINEMA SOTTO LE STELLE. Ringraziamo calorosamente i volontari di #siamoanzola per la collaborazione all’allestimento e le persone del pubblico che ci hanno aiutato a ricollocare le sedie a fine serata. Vi aspettiamo numerosi al prossimo appuntamento, per la prima volta in Piazza Berlinguer, per vederci insieme il film “La ragazza nella nebbia”, prima regia del noto scrittore Donato Carrisi, tratto dall’omonimo suo romanzo.

La prenotazione è obbligatoria. Per farlo potrete telefonare in biblioteca sabato 1 agosto (9-12.30) e martedì 4 agosto (9-19) allo 0516502222. Potrete anche mandare la richiesta di prenotazione (per due persone) alla mail biblioteca@comune.anzoladellemilia.bo.it da sabato 1 agosto a martedì 4 agosto.

Ricordate di inserire nome e cognome dei prenotati.

dalla pagina Fb del Comune di Anzola