“Parchi in Movimento”: 11 associazioni sportive propongono attività gratuite in sei parchi di Bologna

Dal risveglio muscolare allo yoga, dal nordic walking al parkour, dal pilates alla zumba, dalla capoeria al ballo, come ogni anno non mancano le occasioni per fare movimento, grazie all’iniziativa “Parchi in movimento”. Opportunità ancora più importante quest’anno, dopo i mesi trascorsi chiusi in casa a causa dell’emergenza sanitaria.

Dal 13 luglio 11 associazioni sportive propongono attività gratuite in sei parchi cittadini per promuovere la cultura del movimento e uno stile di vita attivo, un modo per migliorare la qualità della vita e la salute dei cittadini e contrastare i rischi derivanti dalla sedentarietà, come l’ipertensione, il diabete, l’obesità e le cardiopatie.

“Parchi in Movimento” è un progetto del Comune di Bologna ideato e condiviso con l’Azienda USL di Bologna e in collaborazione con LloydsFarmacia, inserito nel cartellone estivo Bologna Estate 2020.

Le attività proposte, proseguiranno fino al mese di settembre, promuovono il movimento a 360°, offrendo opportunità per praticarlo anche a cittadini in condizione di fragilità che solitamente non svolgono alcuna attività fisica per creare l’abitudine a uno stile di vita sano a contatto con la natura. Saranno inoltre occasioni di interazione fra persone di diverse età, provenienze, culture, e favoriranno la costruzione di reti sociali mediante momenti di incontro in un ambiente sano e piacevole. I cittadini avranno inoltre la possibilità di conoscere le aree verdi pubbliche presenti sul territorio comunale e di integrare l’esperienza motoria con attività di educazione alla salute e al benessere.

LloydsFarmacia dedica a tutti gli iscritti a Parchi in Movimento 2020 un kit di prevenzione e benessere: tutti i partecipanti riceveranno un coupon con il quale potranno ritirare in quindici LloydsFarmacie nel territorio bolognese (elenco completo: www.lloydsfarmacia.it/parchi-in-movimento) il kit dedicato all’evento.

Inoltre, per tutta la durata della manifestazione, acquistando prodotti LloydsFarmacia, in tutte le Farmacie Lloyds a Bologna, anche i cittadini potranno fare la propria parte, sostenendo la rassegna.

I parchi interessati con le relative associazioni sono:

Parco Nicholas Green (Quartiere Borgo Panigale – Reno) – Sempre Avanti asd

Parco di Villa Angeletti (Quartiere Navile)- Universal Sport, asd – Associazione In lak’ech (ASD)

Giardino del Velodromo (Quartiere Porto-Saragozza)- Capoeira angola palmares asd- Asd Leaf

Parco San Donnino (Quartiere San Donato-San Vitale)- Polisportiva San Donnino Associazione sportiva dilettantistica – Centro sociale Nello Frassinetti aps

Parco dei Cedri-Lungosavena (Quartiere Savena) – Asd Olitango – M’over Walking asd aps- Enecta Free Fitness asd

Giardino Lunetta Gamberini (Quartiere Santo Stefano) – Around the Wod (asd) – Asd Olitango

Le iscrizioni avvengono via mail o telefono contattando i singoli organizzatori ai recapiti indicati sul sito web www.bolognaestate.it, oppure direttamente in loco nel caso di posti ancora disponibili.

Su www.bolognaestate.it il programma completo (luoghi, orari e discipline).

cittametropolitana.bo.it