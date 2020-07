Persiceto, al via la rassegna di cinema all’aperto

Proseguono gli appuntamenti di “Estate in piazza”, il ricco cartellone proposto dal Comune di Persiceto in collaborazione con enti e associazioni del territorio per animare le calde serate estive di luglio, agosto e settembre. Da giovedì 16 luglio prende il via la rassegna di cinema all’aperto, che quest’anno alternerà pellicole a tema musicale e film per bambini in parte nel capoluogo, in piazza del Popolo, e in parte a San Matteo della Decima, in piazza 5 Aprile.

Il ciclo di proiezioni partirà giovedì 16 luglio alle ore 21.15 in piazza 5 Aprile a San Matteo della Decima con con “Gli Aristogatti”, il celebre film d’animazione del 1970 diretto da Wolfgang Reitherman e incentrato sulla vicenda di Duchessa e dei suoi piccoli, i gatti di Adelaide, eccentrica cantante lirica in pensione che decide di lasciare a loro tutti i suoi beni; le disavventure degli Aristogatti cominciano quando il maggiordomo Edgar, scioccato dalla notizia, decide di sbarazzarsi di loro, abbandonandoli nella campagna francese.

Sabato 18 luglio sempre alle 21.15, ma in piazza del Popolo, seguirà il musical “Chicago” del 2002, una storia di rivalità e seduzione diretta Rob Marshall e con protagonisti Renée Zellweger, Catherine Zeta-Jones e Richard Gere: sul finire degli anni Venti, a Chicago, l’attrice in erba Roxie Hart sogna di diventare una star del musical come la nota e brava Velma Kelly; entrambe vengono arrestate per due diversi omicidi e in carcere si sviluppa una rivalità destinata a trasformarsi in sodalizio.

La rassegna proseguirà, poi, fino a fine agosto proponendo due proiezioni settimanali, il sabato nel capoluogo e durante la settimana a San Matteo della Decima, alternando pellicole a tema musicale e film per bambini, con il seguente programma: 23 luglio, piazza 5 Aprile, Decima, Quando l’amore brucia l’anima – Walk the line di James Mangold; 25 luglio, piazza del Popolo, Peng e i due anatroccoli di Chris Jenkins; 30 luglio, piazza 5 Aprile, Decima, Ploi di Árni Ásgeirsson e Gunnar Karlsson; 1° agosto, piazza del Popolo, Le avventure acquatiche di Steve Zissou di Wes Anderson; 4 agosto, piazza 5 Aprile, Decima, Absolute beginners di Julien Temple; 8 agosto, piazza del Popolo, Moulin Rouge! di Baz Luhrmann; 18 agosto, piazza 5 Aprile, Decima, Il mio amico Nanuk di Brando Quilici e Roger Spottiswoode; 22 agosto, piazza del Popolo, Fantastic Mr. Fox di Wes Anderson; 25 agosto, piazza 5 Aprile, Decima, La febbre del sabato sera di John Badham; 29 agosto, piazza del Popolo, Grease di Randal Kleiser.

Tutti gli eventi della rassegna “Estate in piazza” sono a ingresso gratuito. In base alle disposizioni in vigore per il contenimento del Covid-19, la capienza di ogni singolo appuntamento è limitata e prevede posti distanziati, numerati e pre-assegnati tramite prenotazione obbligatoria. In base alla normativa vigente è obbligatorio l’uso della mascherina per tutti gli spettatori, anche durante lo spettacolo.

La prenotazione per le proiezioni cinematografiche va effettuata presso la biglietteria del Teatro Comunale, in corso Italia 72, aperta dalle ore 10 alle 12 nelle giornate 15 e 18 luglio, telefonando ai numeri 051.825022 o 348.0853889, scrivendo all’indirizzo mail biglietteriateatro@comunepersiceto.it oppure sul portale Eventbrite. In caso di disponibilità è possibile prenotare sul posto la sera dello spettacolo fino alle 20.15. La capienza massima è di 60 persone.

Il programma potrà subire variazioni per cause di forza maggiore; in caso di pioggia o maltempo gli eventi verranno rinviati a data da destinarsi.

Per ulteriori informazioni contattare l’Urp del Comune al numero verde 800.069678 o consultare il sito www.comunepersiceto.it.

Ufficio stampa Comune Persiceto