Persiceto, asfaltatura strade: aggiornamento sui lavori in corso

Nel mese di luglio sono stati completati i lavori di asfaltatura e di modifica della viabilità in diverse strade del territorio e a partire dal mese di agosto seguiranno altri interventi di manutenzione e potenziamento strutturale.

È stata completata l’asfaltatura dell’ultimo tratto della ciclabile di via Modena, compresa la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale.

È stata completata l’asfaltatura di via Vignoli e del percorso ciclopedonale di via Cappuccini (tratto dal viale al parcheggio della Scuola dell’infanzia Cappuccini); sono stati inoltre asfaltati alcuni tratti ammalorati di Via Fanin.

È stato eseguito il cambio dei sensi unici nelle vie Piolino e Bergnana all’intersezione con via Montirone ed è entrato in vigore nuovo limite di velocità a 40 km/h in via Montirone nel tratto tra via Enzo Biagi e il confine comunale con Sant’Agata Bolognese (a breve verranno installati i cartelli di limite di velocità e gli appositi dossi dissuasori); è stato introdotto inoltre limite di 50 km/h in via Bergnana nel tratto compreso tra via Modena e via Montirone ed è stato posizionato un dosso di 3 cm in prossimità dell’intersezione con via Montirone. Consulta la notizia dedicata per ulteriori dettagli.

È stata conclusa l’asfaltatura di via San Bernardino, a partire dal confine con Sant’Agata.

Da venerdì 31 luglio verranno eseguiti i lavori di asfaltatura su alcuni tratti di Via Tassinara; la strada verrà chiusa eccetto residenti.

