Persiceto, bando contributi sulle rette dei centri estivi

L’Unione Terred’acqua ha pubblicato il bando sovracomunale per l’erogazione dei contributi regionali a copertura delle rette di frequenza dei centri estivi che aderiscono al “Progetto conciliazione vita-lavoro”, finanziato con risorse del Fondo Sociale Europeo; dal 6 luglio al 31 agosto 2020 le famiglie residenti nei comuni dell’Unione con figli nati dal 2007 al 2017, entrambi i genitori occupati e attestazione Isee entro i 28 mila euro potranno presentare domanda, esibendo la ricevuta di pagamento della retta.

Il Comune di Persiceto si rende inoltre disponibile ad anticipare a fine luglio e a settembre l’erogazione del contributo regionale, che solitamente avviene a fine anno: per godere della misura è necessario richiedere espressamente il versamento anticipato compilando un apposito modulo, disponibile in calce a questo articolo tra gli allegati.

Il contributo massimo erogabile per ciascun bambino è di 336 euro in totale e di 112 euro a settimana. La presentazione delle domande va effettuata tramite PEC o consegna a mano al proprio Comune di residenza, non oltre le ore 12 di lunedì 31 agosto 2020. La domanda deve essere corredata di un documento d’identità valido.

Dopo tale scadenza, si procederà con la predisposizione della graduatoria distrettuale, fino a esaurimento del budget previsto. Nel caso l’importo dei contributi per le domande giudicate ammissibili superi il budget disponibile, verranno presi in considerazione i valori Isee dal più basso al più alto, e in caso di Isee equivalenti la famiglia con il minore di età inferiore. La graduatoria verrà pubblicata sul sito dell’Unione e dei singoli Comuni indicativamente entro il 30 novembre 2020.

Le informazioni sulle modalità di presentazione delle domande e i moduli da compilare sono disponibili nell’apposita pagina del sito dell’Unione Terred’Acqua.

Il contributo è cumulabile con altre risorse e contributi provenienti da altri enti pubblici e privati purché non superino nel complesso il costo della retta.

Il Comune ha previsto contributi aggiuntivi per chi partecipa al bando sovracomunale. Vai alla notizia dedicata

Inoltre, in base al “Decreto Rilancio”, il bonus baby sitting è utilizzabile anche per la frequenza ai centri estivi. Per ogni informazione in merito consulta il sito dell’Inps.

Per informazioni e supporto è possibile rivolgersi al Servizio Educazione e pubblica istruzione del Comune, telefonando al numero 051.6812761 o scrivendo all’indirizzo pubblicaistruzione@comunepersiceto.it

Allegati

