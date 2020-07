Persiceto, dal 14 luglio lavori in corso su via Bologna

Da martedì 14 luglio a lunedì 27 luglio il tratto di via Bologna compreso tra via Colombo e via Costa sarà interessato da possibili code e rallentamenti a causa di lavori in corso per la realizzazione di una rotatoria all’altezza dell’intersezione con via Marzocchi.

Si consiglia di scegliere percorsi alternativi; chi arriva da Bologna e deve recarsi nel centro del capoluogo può percorrere via Enzo Palma e via Muzzinello oppure via Enzo Biagi con svolta a destra in via Budrie.

