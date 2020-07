Persiceto, i 100 anni di Suor Arcangela delle Minime dell’Addolorata

Ieri pomeriggio il Sindaco Lorenzo Pellegatti ha fatto visita alle Suore Minime dell’Addolorata, storica Congregazione religiosa di Persiceto fondata a Le Budrie nel 1868 dall’allora giovanissima Clelia Barbieri e che conta oggi proseliti in molte parti del mondo. Dopo avere partecipato alla Messa insieme alle religiose, il Sindaco ha celebrato un evento molto speciale: i 100 anni di Suor Arcangela. Il Sindaco le ha consegnato una pergamena in suo onore per celebrare il raggiungimento di questo traguardo straordinario. Anche l’Amministrazione Comunale di Persiceto si unisce nei più calorosi auguri per una vita ancora lunga e piena di soddisfazioni, sostenuta dall’affetto delle sue consorelle e dalla stima di tutta la comunità; auguri di un futuro prospero e sempre più fiorente anche a tutta la Congregazione.

dalla pagina Fb del Comune di Persiceto