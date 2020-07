Persiceto: in ditribuzione il nuovo “Altrepagine”

In questi giorni è in distribuzione nelle case dei persicetani il numero 2/2020 del giornale comunale “Altrepagine”, consultabile anche sul sito in formato pdf: fra gli articoli pubblicati il restauro di Porta Garibaldi, aggiornamenti su viabilità e lavori in corso, uno speciale sul Covid-19, la presentazione della rassegna “Estate in piazza” e tanto altro.

Foto di copertina di Sergio Pagnoni.

Info: https://bit.ly/2Z9E5wa

dalla pagina Fb del Comune di Persiceto