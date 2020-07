Persiceto, modifiche alla viabilità in occasione dell’inaugurazione di Porta Garibaldi

Sabato 18 luglio alle ore 18 si terrà l’inaugurazione di Porta Garibaldi, recentemente restaurata nell’ambito del più ampio intervento di riqualificazione dell’area circostante che ha portato alla realizzazione di una rotatoria per migliorare la viabilità all’incrocio tra circonvallazione Dante e via Cento.

Per consentire lo svolgimento dell’evento in sicurezza sono previste alcune modifiche alla viabilità dalle ore 16 alle 22 di sabato 18 luglio: divieto di transito e sosta in piazza di Porta Garibaldi e via Dogali (civici 2-4) e divieto di sosta in via Saati (civici 1-3), con rimozione forzata per tutti i veicoli.

L’accesso a corso Italia per gli autorizzati (permessi Ztl 1 e 2) sarà interrotto solo lo stretto tempo necessario al momento dell’inaugurazione, presumibilmente dalle ore 18 alle 19.

dalla pagina FB del Comune di Persiceto