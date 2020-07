Persiceto, modifiche alla viabilità nelle vie Montirone, Piolino e Bergnana

Da lunedì 27 luglio entreranno in vigore nuovi sensi unici nelle vie Piolino e Bergnana all’intersezione con via Montirone, e sarà introdotto nuovo limite di velocità a 40 km/h con installazione di appositi dossi dissuasori in via Montirone nel tratto tra via Enzo Biagi e il confine comunale con Sant’Agata Bolognese.

In particolare entrerà in vigore senso unico di circolazione:

nel tratto di via Polino compreso tra via Modena e via Montirone in direzione di via Montirone, con obbligo di fermarsi e dare la precedenza all’intersezione con via Montirone

nel tratto di via Piolino compreso tra via Imbiani e via Montirone in direzione di via Montirone, con obbligo di fermarsi e dare la precedenza all’intersezione con via Montirone

nel tratto di via Bergnana compreso tra via Montirone e via Imbiani in direzione di via Imbiani, con obbligo di fermarsi e dare la precedenza all’intersezione con via Imbiani

Sarà mantenuto doppio senso di marcia:

nel tratto di via Modena compreso tra via Piolino e via Bergnana

nel tratto di via Bergnana compreso tra via Modena e via Montirone, con obbligo di fermarsi e dare la precedenza alle intersezioni con via Montirone e via Modena

nel tratto di via Paradiso compreso tra via Piolino e via Bergnana

nel tratto di via Imbiani compreso tra via Piolino e via Bergnana

Sarà introdotto nuovo limite di 40 km/h in via Montirone nel tratto compreso tra via Enzo Biagi e il confine comunale con Sant’Agata Bolognese; per un’adeguata moderazione della velocità saranno posizionati nuovi dossi artificiali dell’altezza di 5 centimetri nei tratti compresi tra via Enzo Biagi e via Piolino, tra via Piolino e via Bergnana, e tra via Bergnana e il confine comunale con Sant’Agata.

I lavori saranno realizzati in due fasi: la prima fase prevede la realizzazione dei sensi unici, mentre la seconda fase prevede l’installazione delle opere di completamento quali dossi e segnaletica definitiva orizzontale e verticale.

Per informazioni dettagliate consulta la mappa.

comunepersiceto.it