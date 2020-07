Persiceto, parte con “Lo sceicco bianco” la rassegna cinematografica estiva dedicata a Fellini

Da venerdì 17 luglio inizia il ciclo di proiezioni cinematografiche dedicate a Federico Fellini nel centenario della nascita del celebre regista, in collaborazione con cinema Giada e Fondazione Cineteca di Bologna.

Tra luglio e agosto nel Chiostro di San Francesco, in piazza Carducci 9, verranno proiettati alcuni suoi celebri film. Si comincia con “Lo sceicco bianco”, film del 1952 con Alberto Sordi e Brunella Bovo, esordio per Fellini alla regia in solitaria: attraverso una coppia di giovani sposi in viaggio di nozze a Roma, il film rappresenta uno spaccato del mondo dello spettacolo e delle sue illusioni; la giovane sposina Wanda si eclissa per raggiungere il suo eroe dei fotoromanzi, lo Sceicco Bianco, che la corteggia appassionatamente, mentre intanto il marito, non trovandola, si dispera.

Seguiranno: 24 luglio, I Vitelloni; 31 luglio, La dolce vita; 7 agosto, Otto e mezzo; 21 agosto, Amarcord; 28 agosto, Luci del varietà.

Consulta il programma completo della rassegna: https://bit.ly/3j4GoZl

dalla pagina Fb del Comune di Persiceto