Persiceto, proiezioni sulla facciata del Municipio preludio a “Estate in Piazza”

Ieri sera piazza del Popolo è stata illuminata con suggestive proiezioni sonorizzate di foto dedicate a Federico Fellini sulla facciata del Municipio. Con l’evento di ieri ha preso ufficialmente il via la rassegna “Estate in Piazza”, il ricco cartellone di appuntamenti che anche per quest’anno il Comune di Persiceto propone per animare le calde serate estive di luglio, agosto e settembre, dopo il periodo di chiusura dovuto al Covid-19.

dalla pagina FB del Comune di Persiceto