Persiceto sport: una persicetana in Serie A1 di pallavolo

Gaia Giovannini, schiacciatrice di 182 cm, sarà la prossima atleta di San Giovanni in Persiceto a portare in alto il nome del nostro comune, calcando niente di meno che i prestigiosi campi da gioco della Serie A 1 di pallavolo.Gaia, figlia d’arte, il papà Roberto Giovannini è stato infatti uno dei migliori giocatori degli Yankees Persiceto degli anni ‘90, ha mosso i primi passi nella squadra di pallavolo della Polisportiva Persicetana, facendo subito notare un talento fuori dal comune che le ha permesso di ricevere abbastanza presto una chiamata dalla squadra dall’Idea Bologna.A Bologna la pallavolista persicetana ha continuato a lavorare duro, portando in dote alla squadra felsinea un profitto talmente alto da meritarsi una chiamata della Moma Anderlini.Dopo due stagioni trascorse nelle file della squadra modenese, la prima in Serie C e la seconda in Serie B2, nell’estate del 2019 arriva il grande salto in Serie A2 con la maglia dell’Exacer Montale.In terra modenese Gaia ha confermato le sue qualità nonchè il suo talento ed infatti è puntualmente arrivata un’altra chiamata verso la categoria superiore; il Cuneo Granda Volley ha voluto ingaggiare la schiacciatrice persicetana nel gruppo che affronterà il prossimo campionato di serie A 1 di pallavolo.In Piemonte Gaia potrà proseguire il suo percorso sportivo in una squadra abbastanza giovane ed affamata di vittorie.L’età ed il talento sono sicuramente dalla sua parte, l’impegno non dovrà mai mancare visto l’alto livello di competizione che l’aspetta, ma nel contempo siamo sicuri che Gaia si giocherà bene le sue carte. La sua giovane carriera dimostra che la grinta, ma anche la volontà di arrivare, certo non le manca.



Enrico Adriano Belinelli