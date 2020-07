“Questa è Bologna”: nuove proposte turistiche dedicate al verde del capoluogo e dell’area metropolitana

Per far conoscere ai turisti un lato di Bologna poco noto, ovvero il grande parco naturale che si estende dalle pianure a nord, alle colline e alle montagne verso sud, passando da borghi e rocche incastonate nell’area imolese, è cominciata in questo giorni la seconda fase della campagna “Questa è Bologna”, voluta da Bologna Welcome di concerto con la Destinazione Turistica e i Tavoli territoriali.

Un ricco e variegato ventaglio di nuovi prodotti turistici mira a far riscoprire ai visitatori locali (bolognesi, emiliano-romagnoli), ma anche italiani, le bellezze del nostro territorio: cascate, laghi, sentieri nei boschi, oasi, percorsi da fare a cavallo o in bicicletta, borghi, centri termali e molto altro ancora. In programma ci sono tantissime proposte per tutte le fasce d’età e categorie, per le famiglie, gli appassionati di trekking, di ciclismo, di animali, di enogastronomia e tanto altro. Ecco alcuni esempi: “Il tramonto degli Dei; “Il fascino delle sorgenti termali di Porretta Terme; “La fattoria delle tartarughe”; “La Piccola Bologna; “Bologna Art & Wine Tour con picnic in vigna”.

I tour sono acquistabili presso il punto informativo Bologna Welcome in Piazza Maggiore e sul sito www.bolognawelcome.com

Sempre da luglio e per un anno, ogni settimana su ÈTV RETE 7 e TRC saranno trasmesse puntate dedicate al nostro territorio, mentre dal 19 al 26 luglio, sulla maggior parte dei canali Mediaset andrà in onda uno spot televisivo dedicato alla Bologna che non ti aspetti, quella a due passi dal centro storico e ancora poco esplorata, lontana dai turismi di massa e in cui è possibile godere di esperienze autentiche.

Per l’occasione, è stato prodotto un nuovo numero di “Promenade nel Verde di Bologna”. Questa edizione, sia in formato cartaceo che digitale, raccoglierà tutti gli eventi, i luoghi e le rassegne in città e nell’area metropolitana nei prossimi mesi, oltre che tutti i nuovi tour e pacchetti turistici dedicati al verde.

La campagna farà anche leva sull’iniziativa “Crinali”, un modo nuovo di riscoprire l’Appennino bolognese. Si tratta di un vero e proprio

macro contenitore di eventi che ingloba anche altre rassegne: Crinali/Cammini, Crinali/Teatro, Infrasuoni/Eco della Musica, Lagolandia, Dei suoni i passi, Le passeggiate della cisterna, Tramonti di pianura, Natura chiama.

Infine, l’intera campagna sarà veicolata sul ledwall di Piazza San Francesco e tramite mezzi più usuali come newsletter, social media e comunicati.

cittametropolitana.bo.it