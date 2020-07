Papa Francesco ha nominato, per il tramite del nostro Cardinale Matteo Maria Zuppi, i propri Cappellani per 8 presbiteri della Chiesa bolognese.

Tra loro spicca il nostro caro Don Giulio Matteuzzi – della parrocchia di Santa Maria in Strada ad Anzola – al quale vanno le mie più sincere congratulazioni, anche a nome della cittadinanza anzolese. Grazie!

dal profilo Fb di Giampiero Veronesi, sindaco di Anzola