Ultimo weekend del Festival San GiovANNI ’50!

Al via il weekend conclusivo del Festival San GiovANNI ’50!

Stasera sul palco il boogie woogie travolgente di MARTINI & THE OLIVES in concerto!!

Sabato 01 Agosto vi faremo sognare con l’esibizione assolutamente da non perdere di THE LUCKY LUCIANOS e l’esposizione di Cadillac, Chevrolet, Dodge, e tante altre auto d’epoca!

Domenica 02 Agosto gran finale con GREG (del duo Lillo e Greg) & THE FRIGIDAIRES, un vulcano di rock’n’roll anni ’50, ritmi swing e dissacrante ironia!!

E ancora, direttamente dal Summer Jamboree, vi accompagneranno nel week end i dj’s set di Rocketeer sabato 1 Agosto e Andy Fisher dj domenica 2 Agosto!

Lo stand gastronomico Il Nido del Gufo e La Piada di Matia vi permetteranno di gustare fino in fondo la manifestazione!

In questa estate rovente fatevi un tuffo negli anni ’50!! Vi aspettiamo!!

MARTINI & THE OLIVES

THE LUCKY LUCIANOS