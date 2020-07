Ieri una bellissima mattina di festa per l’inaugurazione del nuovo mezzo dell’Auser di Crevalcore donato dalle cittadine crevalcoresi, le sorelle Candini, in memoria dei fratelli Augusto, Giovanni e Filiberto.

Come Amministrazione le ringraziamo per il bellissimo gesto di solidarietà, come ringraziamo l’impegno quotidiano sul nostro terriotorio dei volontari dell’Auser di Crevalcore.

dalla pagina Fb del Comune di Crevalcore