Un’altra tappa verso la realizzazione della Casa della Salute a Sala Bolognese

Oggi un’altra tappa importante per la realizzazione della Casa della Salute a Sala Bolognese.

È un percorso che parte da lontano, iniziato nel mandato precedente ed oggi con questo atto di Giunta segnamo un passo importante. Da domani infatti si potrà partire con la gara per affidare i lavori per rendere la struttura sopra la coop a Padulle, adatta ad occogliere tutti i nostri servizi socio sanitari. I tempi sono stati un po’ più lunghi di quanto prospettato, ma sono stati utili per avere anche un importante contributo dalla Regione Emilia- Romagna, riducendo così il costo da sostenere a carico del nostro comune.

La salute è sempre stata una priorità della mia squadra, nel mandato precedente ed in questo ancora di più. Questi ultimi mesi, il Covid-19, ci hanno dato ragione: servono spazi ampi, areati e adatti ad occogliere le diverse fascie di popolazione in sicurezza.

Oggi sono felice, oggi segna un passo importante per Sala Bolognese.

Emanuele Bassi

Sindaco di Sala Bolognese