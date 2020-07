Volt Bologna: Parcheggi privati e protetti per biciclette!

Tanti cittadini, lavoratori, studenti, che vivono la nostra città vorrebbero potersi muovere in bici, ma non possono permetterselo perché non dispongono di garage o posti protetti dove parcheggiare le biciclette di notte a casa o di giorno, sul posto di lavoro.

Per questo come Volt Bologna proponiamo una soluzione che abbiamo studiato insieme ai team di Volt Bruxelles e Volt Parigi, città nelle quali già hanno trovato soluzioni al medesimo problema.

Essere paneuropei per noi di Volt significa imparare dalle buone pratiche delle altre realtà del continente.

Proponiamo al Comune di Bologna l’installazione di box bici pubblici a noleggio semestrale, con rastrelliera e accesso riservato al box tramite applicazione o smartcard.

Questi box offrono protezione da furti e vandalismi oltre che da eventi atmosferici e dall’usura del sole.

I box possono avere illuminazione interna ed essere forniti di prese per la ricarica di bici elettriche per tutte le evenienze. Calcolando costi fissi e variabili abbiamo ipotizzato un abbonamento bimensile meno costoso di quello di un caffè ogni due giorni!

Vogliamo impegnarci perché più cittadini decidano di abbandonare l’automobile per tutti quei percorsi cittadini per cui la bicicletta rappresenta il metodo di spostamento più comodo, veloce e sicuro.

Pensiamo che questa soluzione possa risolvere un problema che è molto sentito da tanti cittadini e non porta all’acquisto di una bicicletta private.

Per combattere l’abbandono della bicicletta portato da furti e vandalismo è prioritario al contempo aumentare il numero di rastrelliere gratuite in città, focalizzandosi esclusivamente su modelli ad alta resistenza in acciaio pieno e campagne di sensibilizzazione sull’acquisto di lucchetti adeguati e metodi di chiusura corretti.

Queste soluzioni devono essere viste in un piano di mobilità complessivo, volto a rivedere interamente le strade di Bologna su misura di persona e non di automobile. Con l’istituzione ad esempio di nuove zone 30, doppi sensi ciclabili e bike lane su tutte le strade del centro storico.

Silvia Spinelli, Emma Bacci – Coordinatrici Volt Bologna