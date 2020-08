11 agosto, penultimo appuntamento con “Le notti della Salamandra” a Villa Terracini

Da martedì 14 luglio ha avuto inizio la rassegna di eventi estivi “Le notti della Salamandra” a cura del Teatro delle Temperie, presso Villa Terracini in via A. Gramsci 315, Osteria Nuova. Ogni appuntamento si aprirà alle 20:30 con un aperitivo a cui seguirà lo spettacolo, alle 21:30.

• martedì 11 agosto

ore 20:30 | ore 21:30 inizio spettacolo

STELLE, LUCCIOLE E PAROLE D’AMORE

NESSUNO AMA COME I POETI

di e con Andrea Lupo

e con Michela Lo Preiato

danza aerea Camilla Ferrari

Le più belle poesie d’amore dall’antica Grecia a Bob Dylan, passando per Baudelaire, Shakespeare e Neruda. Poeti di ogni tempo e da ogni parte del mondo, selezionati per accendere il cuore e la passione dello spettatore sotto le stelle.

Prenotazione obbligatoria.



Per informazioni e prenotazioni:

info@teatrodelletemperie.com

335 16 47 842

051 96 30 37

comune.sala-bolognese.bo.it