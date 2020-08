22 agosto: previsto disagio per ondata di calore sui territori di Terred’Acqua

L’Arpae ha aggiornato il precedente bollettino, prevedendo sul nostro territorio allerta per ondata di calore in aumento per sabato 22 agosto con l’instaurarsi di condizioni di disagio. Si consiglia di usare particolari attenzioni per bambini piccoli, anziani con malattie croniche e le persone non autosufficienti.

L’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) ha diramato un aggiornamento, che prevede nel territorio della pianura bolognese, il perdurare di condizioni di disagio bioclimatico anche per la giornata di sabato 22 agosto con previsto peggioramento rispetto ai giorni precedenti.

Sul sito di Arpae – Rischio calore è possibile consultare le previsioni per i prossimi giorni, con i dati del disagio bioclimatico nel territorio dell’Emilia Romagna suddiviso per province.

comunepersiceto.it