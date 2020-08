A Persiceto il quarto film della rassegna su Fellini

Questa sera alle ore 21.15 il Chiostro di San Francesco ospiterà la proiezione del film “8½” di Federico Fellini, nell’ambito della rassegna “Fellini100: sogni di provincia”, dedicata a Federico Fellini in occasione del centenario dalla sua nascita, in collaborazione con cinema Giada e Fondazione Cineteca di Bologna.

Il film, del 1963, è uno degli emblemi del cinema moderno. Al suo ottavo film e mezzo, Fellini realizza un potente autoritratto, privo di reticenze, specchiandosi in un regista sorpreso da un’improvvisa crisi creativa, invaso dalle visioni fantasmatiche del passato e in balia dei rimorsi derivanti dalla sua contraddittoria vita privata.

Ingresso gratuito, su prenotazione tramite il portale Eventbrite (https://bit.ly/3gyc87D)

In caso di posti disponibili sarà possibile prenotarsi presso il Chiostro a partire dalle 20.30.

dalla pagina FB del Comune di Persiceto