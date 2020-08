Anzola, una mostra per non dimenticare il 2 agosto 1980

Questa mattina alle ore 11, nella piazza antistante la biblioteca, verrà inaugurata la mostra “1980 – 2 agosto 2020 – PER NON DIMENTICARE” del fotografo Gianni Giatti, in occasione del quarantesimo anniversario della Strage alla Stazione di Bologna. La mostra sarà allestita sul muro della biblioteca, e riporterà le immagini scattate da Giatti in Stazione poco dopo l’esplosione.

Gianni Giatti è un cittadino anzolese che inizia il suo percorso artistico a 19 anni. Nel primo periodo si occupa di fotografie sportive, corse automobilistiche nazionali ed estere e pubblica su riviste specializzate. Si iscrive al circolo fotografico “G. Dozza e alla F.I.A.F pertecipando a vari concorsi e manifestazioni. Il 2 agosto 1980 è tra i primi a raggiungere la stazione ferroviaria dopo l’ attentato, e realizza una serie di foto che unite ad altre dei soci del circolo, produrranno una documentazione unica, richiesta da oltre 50 comuni d’ Italia negli anni successivi per essere visionata. In questi ultimi anni ha viaggiato in molti paesi come Argentina, Cina, Cuba, Etiopia, Islanda, Mali, Namibia, Tanzania, scattando immagini per raccontare attimi di vita quotidiana o della bellezza della natura di quei paesi.

dalla pagina Fb del Comune di Anzola