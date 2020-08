Bologna. Bernini (FI): “Solidarietà alle due agenti ferite”

La mia piena solidarietà alle due agenti rimaste ferite a seguito di un incendio appiccato da una detenuta nella sua cella, al carcere della Dozza. Non smetteremo mai di ringraziare la polizia penitenziaria per il prezioso impegno a tutela della sicurezza collettiva: è dovere del Governo garantire ai nostri agenti condizioni ottimali per poter svolgere un lavoro sempre più difficile e pericoloso. Le situazioni di sottorganico, unite al cronico sovraffollamento delle nostre carceri deve trovare una pronta e immediata soluzione. E’ assolutamente necessario che il personale di polizia penitenziaria venga dotato al più presto di adeguati strumenti di protezione, come il Taser. Interventi urgenti che non possono più attendere.

Anna Maria Bernini presidente dei senatori di Forza Italia