Calderara, aggiornamenti sulla Family Card

Dopo i primi giorni di assestamento, durante i quali sono stati riscontrati dei problemi relativi alla configurazione del sistema di Soldo per alcune categorie merceologiche, nei giorni scorsi abbiamo risolto sbloccando tutte le categorie di spesa.

✅ Ora tutte le spese sono abilitate.

⛔ Se riscontri ancora la transazione negata, può essere che:

1⃣ stai usando il contactless, quando invece devi usare solo il POS inserendo manualmente la carta all’interno e digitando il PIN;

2⃣ l’esercizio commerciale in cui stai usando la tua tessera non accetta le carte di credito.

Ti ricordiamo che non è importante far riferimento alla “Family Card”, prima o durante il pagamento, poichè “Family Card” è solo il nome del bando, mentre la carta è a tutti gli effetti una carta di credito pre pagata MasterCard.

Quindi:

❌ non fare riferimento alla Family Card per non creare confusione fra te e il commerciante

❌ paga normalmente, ma senza utilizzare il contactless

❌ non utilizzare la carta fuori Calderara, o comunque non puoi utilizzarla per acquistare alcool, tabacchi o giochi in denaro. Non utilizzabile, altresì, come da bando, nei supermercati oggetto dei primi buoni spesa (Dico, Sma, Coop Reno, Coop Adriatica).

dal profilo Fb di Giampiero Falzone, sindaco di Calderara