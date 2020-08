Casa, dalla Regione altri 4 milioni di euro per il recupero di quasi 400 alloggi Erp

A pochi giorni dall’approvazione del programma straordinario per il recupero e l’assegnazione di alloggi Erp, l’impegno della Regione per migliorare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica prosegue e si rafforza.

Ecco ulteriori 4 milioni (e 91mila euro) destinati ai Comuni ed Unioni di Comuni dell’Emilia-Romagna, per eseguire interventi di manutenzione e ristrutturazione, con contributi fino a 50mila euro per alloggio. A prevederlo, uno specifico provvedimento assunto in questi giorni dall’assessorato al Welfare e Politiche abitative, che stabilisce il riparto delle risorse tra i territori.

Si tratta della seconda tranche dei quasi 22 milioni di euro assegnati alla Regione dallo Stato – in base al decreto del 3 ottobre 2018 – che permettono di esaurire quasi completamente la graduatoria del Piano casa regionale riferita alla cosiddetta “Linea B”, cioè quella destinata ai lavori più consistenti, che permetta di recuperare complessivamente quasi 4000 abitazioni.

Nello specifico, con questa seconda tranche potranno iniziare i lavori di ristrutturazione e miglioramento su 373 alloggi, che si aggiungeranno ai 2.916 già completati o in via di completamento, finanziati con la prima tranche; a questi, inoltre, si sommano 715 appartamenti che avevano bisogno di ristrutturazioni leggere e sui quali la Regione ha già investito 8 milioni di euro.

regione.emilia-romagna.it