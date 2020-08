Casalecchio. Bernini (FI): “Chiusura Polstrada assurda e illogica”

Sulla necessità di mantenere in vita il presidio della Polstrada di Casalecchio sono tutti d’accordo: centrodestra, centrosinistra e movimento cinque stelle. Eppure, inspiegabilmente, si registra una improvvisa accelerazione sull’iter di chiusura, denunciata dal sindacato Siulp. Difficile trovare barlumi di coerenza in un Governo che, sul fronte dell’ordine pubblico, ha quale unica priorità lo smantellamento dei decreti sicurezza.

Quello di Casalecchio è un presidio fondamentale per i cittadini, situato in un nodo strategico e non certo privo di criticità. In una fase così delicata come quella che stiamo attraversando è davvero assurdo che in cima all’agenda del Governo ci sia la cancellazione di tali importantissimi distaccamenti. La soppressione di questi presidi di legalità determina, inevitabilmente, un impoverimento del territorio alimentando la sfiducia nelle Istituzioni. Chiedo con forza che il Governo ci ripensi e che le risposte arrivino in modo tempestivo e immediato.

Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia